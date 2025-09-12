”Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer”, titrează site-ul oficial al Federației Moldovenești de Fotbal.

Decizia vine după catastrofa 1-11 cu Norvegia din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, cea mai dură înfrângere din istoria naționalei de peste Prut.

În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova.

Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și raporturile altor selecționate, urmează să fie analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar recomandările vor fi transmise ulterior Comitetului Executiv al FMF, pentru luare de decizii, a precizat federația de la Chișinău.

Declarația fostului selecționer Serghei Cleșcenco pentru site-ul oficial FMF



„În acești aproximativ 4 ani am trăit împreună multe emoții, unele mai puțin plăcute, pentru care îmi cer scuze, dar și multe frumoase. Împreună am fost la un pas de o calificare istorică la EURO 2024, împreună am promovat în Liga C a Ligii Națiunilor.

În tot acest timp am simțit sprijinul vostru, al suporterilor, al jucătorilor, al staff-ului și al Federației. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea și susținerea acordată.

Am muncit împreună, am crezut și am luptat pentru culorile țării noastre. În viață există urcușuri și coborâșuri, și cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă.

Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova!”

