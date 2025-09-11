Fratele lui Horațiu Moldovan, împrumutat de "U" Cluj la CS Dinamo

Denis Moldovan, fratele titularului dintre buturile echipei naționale, va juca pentru un sezon la trupa din Ștefan cel Mare. Acesta evoluează tot portar, are un fizic bun pentru acest post (195 cm) și a fost împrumutat până la finalul sezonului de CS Dinamo de la Universitatea Cluj.

Goalkeeperul este cotat la 25.000 de euro și se va lupta pentru minute în poarta "roș-albilor" cu alți portari foarte tineri, respectiv Darius Paharnicu (20 de ani), Alessandro Lăpădat (20 de ani), Liviu Corjenco (18 ani) și Mihnea Pârvu (17 ani). Denis Moldovan s-a format la academia Universității Cluj, apoi a fost legitimat la nivel de seniori la Viitorul Cluj, Corvinul Hunedoara, Concordia Chiajna, SSU Poli Timișoara și Olimpia Satu Mare și FCU Cluj.



Perioadă de transferuri bună pentru echipa lui Florin Bratu

În această perioadă de mercato, CS Dinamo i-a transferat definitiv pe Vlad Morar (CFC Argeș Pitești), Valentin Borcea (Poli Iași), Adrian Nicolae (Petrolul Ploiești), Silvian Matei (CSM Slatina), Cătălin Cocoș (Chindia Târgoviște), Marian Obedeanu (Dunărea Călărași), Giovani Petcu (Concordia Chiajna), Matei Andrei (Progresul Spartac), Sanusi Hussaini (Înainte Modelu), Liviu Corjenco (Viitorul Cluj) și Darius Paharnicu (Oțelul Galați).



De asemenea, i-a primit sub formă de împrumut pe Răzvan Pașcalău (FC Dinamo), Andrei Ionică (FC Dinamo), Denis Moldovan (FCU Cluj), Alexandru Munteanu (FC Voluntari), Vadym Kyrychenko (FC Dinamo) și Ianys Neculai (FC Dinamo). Clubul finanțat de MAI ocupă poziția a 16-a în clasamentul Ligii 2, cu 5 puncte acumulate în cinci meciuri jucate (1-2 cu Dumbrăvița / 3-2 cu AFC Câmpulung / 0-0 cu Steaua / 0-3 cu Ceahlăul / 1-1 cu FC Bacău), dar este calificată în faza principală a Cupei României 2025-2026, după ce a trecut în calificări de CS Blejoi (3-1 / turul 2), LPS HD Clinceni (1-0 / turul 3) și Știința Poli Timișoara (3-2, d.p., play-off).

