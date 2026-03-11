Moldova va disputa două partide amicale în luna martie: pe 26, tricolorii de peste Prut vor întâlni selecționata Lituaniei, pe stadionul Zimbru din Chișinău, iar pe 30 vor juca la Nicosia cu Cipru.

Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lista stranierilor convocați pentru aceste partide.

Șase dintre aceștia joacă în România și interesant este că jumătate dintre ei provin de la echipe din Liga 2: Daniel Dumbravanu (FC Voluntari), Ion Cărăruș (Corvinul Hunedoara) și Alexandru Boiciuc (FC Bihor).

Ion Cărăruș (foto), de la liderul invincibil din divizia secundă Corvinul, este chiar debutant.