Clubul din Serie A a fost zguduit înaintea meciului din Europa League.

Daniel Niccolini, în locul lui Vincenzo Italiano pe Arena Națională

Antrenorul principal Vincenzo Italiano a fost internat de urgență din cauza unei pneumonii de origine bacteriană, care necesită un tratament cu antibiotic. Astfel, Bologna va trebui să se descurce pe Arena Națională fără antrenorul principal.

Gruparea italiană a anunțat cine se va ocupa de echipă în deplasarea din București. Așa cum era de așteptat, secundul lui Italiano, Daniel Niccolini, va fi cel care va prelua atribuțiile antrenorului principal.

”Mâine va vorbi Niccolini la conferința de presă, secundul lui Vincenzo Italiano. Bologna este aproape gata să plece în deplasarea de la București, meci programat joi de la ora 18:45”, a anunțat clubul Bologna.

În vârstă de 42 de ani, Niccolini îi este secund lui Vincenzo Italiano din 2017 și l-a urmat pe tehnicianul de 47 de ani la formații precum Arzignano, Trapani, Spezia sau Fiorentina. Ca fotbalist, Niccolini nu a evoluat la nivel înalt. A îmbrăcat tricoul unor formații AC Venezia, Catanzaro, Fiorentina, Cassino, Sacilese sau Padova.

