Edward Iordănescu se joacă tot mai mult cu focul! Pentru că, după un start foarte bun de mandat la Legia Varșovia, care a inclus și câștigarea Supercupei, continuarea arată o vizibilă scădere.

În primul rând, în competițiile UEFA intercluburi, echipa românului a avut o retrogradare. Din Europa League în Conference League. Și aici, Legia a prins grupa întrecerii, în mod dramatic, după o dublă cu Hibernian (Scoția) în care calificarea a fost obținută după prelungiri. Asta deși Hibernian poate fi catalogată oricum, numai o forță fotbalistică, nu!

Legia, la un punct de retrogradare!

Problema și mai mare e că nici în campionat echipa lui Edward Iordănescu nu strălucește. Din contră! Duminică, Legia a fost învinsă de Cracovia, în deplasare, scor 1-2. A fost al doilea eșec pe plan intern, în numai cinci etape.

Din cauza acestei situații, Legia, în loc să fie în luptă pentru titlu, e mai aproape de retrogradare, la ora actuală. Concret, formația din Varșovia e doar pe 12 din 18, având 7 puncte. Rakow, aflată pe 16, prima poziție care duce în liga secundă, are 6 puncte! În schimb, liderul campionatului, Wisla Plock, e deja la 9 puncte de echipa lui Edward Iordănescu.

În acest peisaj dezolant, singura consolare a fostului selecționer e că Legia are două partide restante, care au fost amânate din cauza tururilor preliminare din cupele europene. În cazul în care ar învinge, în aceste două partide, Legia ar micșora distanța față de lider la doar 3 puncte.

Cert e că, la ora actuală, Edward Iordănescu e deja sub o presiune destul de mare. Mai ales că, după cum a arătat sport.ro aici, Legia e un club unde cuvântul „răbdare“ lipsește din „vocabularul“ conducerii. În acest context, următoarele partide vor fi extrem de importante pentru viitorul lui Edi, la gruparea din Varșovia.

