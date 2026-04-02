Cinci zile mai târziu, tricolorii au pierdut și amicalul cu Slovacia, scor 0-2.

Bosnia, șanse mari să iasă din grupe la Mondial

Spre deosebire de România, Bosnia chiar a produs o surpriză imensă și s-a calificat la turneul final după ce a învins Italia în finala barajului cu scorul de 1-1 (4-1 d.l.d.).

Astfel, fosta adversară a României din grupa de calificare la Mondial va fi prezentă la turneul final, iar calculele realizate de Football Meets Data anunță că surprizele nu s-au oprit aici pentru bosniaci. La Cupa Mondială, Bosnia va face parte din Grupa B, alături de Elveția, Canada și Qatar.

Potrivit FMD, Bosnia are șanse mari să se califice în șaisprezecimile de finală ale competiției, ca una dintre cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei în grupe. Bosnia are 54.5% șanse de calificare, potrivit sursei citate.

De altfel, Football Meets Data a anunțat și care sunt cei mai probabili adversari pentru Bosnia dacă va trece de grupe la Mondial. Turcia este cea mai probabilă adversară pentru Dzeko & co., cu 15,2% șanse, urmate de Paraguay și Coreea de Sud.