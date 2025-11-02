Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi

Edi Iordănescu a fost demis de la Legia Varșovia, în urma rezultatelor salbe ale antrenorului român la formația poloneză.

Iordănescu junior a semnat în această vară cu Legia, dar nu a rezistat foarte mult la formația din Polonia.



Edi Iordănescu ar putea fi noul antrenor de la Genoa



Dan Șucu a decis să îl dea afară pe Patrick Vieira, după startul groaznic din acest sezon din Serie A, iar „grifonii” sunt în căutarea unui nou antrenor.

Variantele pentru banca lui Genoa au apărut imediat în presa din Italia după ce antrenorul francez a fost demis. Pe lângă înlocuitorii prezentați de italieni, polonezii au dezvăluit că și Edi Iordănescu ar putea fi o soluție pentru a prelua-o pe Genoa.

