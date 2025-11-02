Edi Iordănescu ar putea da lovitura după despărțirea de Legia! Scenariul incredibil lansat de polonezi

Edi Iordănescu a fost demis de la Legia Varșovia, în urma rezultatelor salbe ale antrenorului român la formația poloneză.
Iordănescu junior a semnat în această vară cu Legia, dar nu a rezistat foarte mult la formația din Polonia.
Edi Iordănescu ar putea fi noul antrenor de la Genoa
Dan Șucu a decis să îl dea afară pe Patrick Vieira, după startul groaznic din acest sezon din Serie A, iar „grifonii” sunt în căutarea unui nou antrenor.
Variantele pentru banca lui Genoa au apărut imediat în presa din Italia după ce antrenorul francez a fost demis. Pe lângă înlocuitorii prezentați de italieni, polonezii au dezvăluit că și Edi Iordănescu ar putea fi o soluție pentru a prelua-o pe Genoa.
„Iordănescu abia a fost concediat de la Legia Varșovia și este deja asociat cu un nou club. Și nu orice club. Conform relatărilor din presă, românul ar putea fi angajat în Serie A. Genoa ar fi interesată de serviciile sale.
Rezultatele de la Legia nu îl împiedică pe Iordănescu să fie asociat cu clubul din Serie A. Potrivit unor publicații media, românul a fost vizat de Genoa la doar câteva zile după ce a părăsit Legia. Acționarul majoritar al clubului italian este Daniel Șucu, despre care se spune că ia în considerare angajarea compatriotului său ca antrenor”, au dezvăluit polonezii.
Genoa se află pe ultimul loc în Serie A și nu are nicio victorie în nouă meciuri jucate în campionatul Italiei.