Edward Iordănescu (47 de ani) a preluat-o pe Legia Varșovia la începutul sezonului, iar după 24 de prezențe pe banca tehnică, fostul selecționer s-a despărțit de polonezi.



1,63 puncte pe meci a înregistrat Iordănescu Jr. la Legia Varșovia, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt



Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: ”Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, l-a ironizat pe Edi Iordănescu după ce fostul selecționer a reziliat de comun acord cu Legia Varșovia. Finanțatorul campioanei a sugerat că fostul selecționer nu se pricepe la fotbal.



”Când nu te pricepi la fotbal, nu faci rezultate, ești dat afară. OUT! Nu te pricepi dacă faci rezultatele pe care le-a făcut el la Legia. Trebuie să se ducă acum la CSA.



Și Edi dacă îl ei pe teorie, aoleu. Chiar că e doctor.



Cel mai tare pe teorie este finul meu (n.r. Mirel Rădoi). Mai tare în teorie ca Mirel nu o să vezi în viața ta. Nici Mourinho, nici nimeni. Cel mai tare e Mirel, apoi e Edi”, a spus Gigi Becali la fanatik.



Edi Iordănescu a demisionat de la Legia



Legia Varșovia a anunțat oficial că Edi Iordănescu a demisionat vineri, la prânz.



"Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu și am decis de comun acord să încheiem colaborarea.

După analizarea rezultatelor, am decis că situația din prezent ne obligă să facem o schimbare pentru a-i permite echipei să își atingă obiectivele", a spus Michal Zewlakow, directorul sportiv de la Legia Varșovia.

