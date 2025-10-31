24 de prezențe pe banca tehnică a polonezilor a bifat fostul selecționer al României, care a înregistrat o medie de 1,63 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Edi Iordănescu, ofertat în aceeași zi în care s-a despărțit de Legia Varșovia. Ce echipă poate antrena



Potrivit golazo.ro, Edi Iordănescu a primit deja o ofertă de a antrena în prima ligă a Arabiei Saudite. Nu se știe momentan ce echipă ar putea antrena exact fostul selecționer.



Cert e că nu este vorba de Al Taawon, echipa la care putea reveni în primăvară în antrenorat, înainte să semneze cu Legia Varșovia.



Rămâne de văzut ce decizie va lua Edi Iordănescu, care analizează oferta primită din zona Goflului Persic după ce a rămas fără loc de muncă în urma despărțirii de Legia.



Edi Iordănescu a demisionat de la Legia



Legia Varșovia a anunțat oficial că Edi Iordănescu a demisionat vineri, la prânz.



"Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu și am decis de comun acord să încheiem colaborarea.



După analizarea rezultatelor, am decis că situația din prezent ne obligă să facem o schimbare pentru a-i permite echipei să își atingă obiectivele", a spus Michal Zewlakow, directorul sportiv de la Legia Varșovia.

