FOTO Edward Iordănescu, în fața unei oportunități imense: „Ce mai așteptăm?!“

Edward Iordănescu, în fața unei oportunități imense: „Ce mai așteptăm?!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Fostul selecționer al României e cerut tot mai insistent în locul unui tehnician care a pierdut încrederea fanilor.

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Edward Iordănescu stă de un an pe tușă, însă sunt șanse mari să revină în circuit până la finalul lui 2026. Ce se întâmplă, la echipele care îl au în vizor, indică spre această posibilitate.

În primul rând, vorbim despre naționala României. Aici, urmează un „moment al adevărului“ pentru actualul selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani). Ultimele două partide din Nations League, cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie) ne vor oferi un răspuns definitiv, în privința viitorului lui Hagi pe banca tricolorilor. Și, în cazul unei plecări, Edward Iordănescu va fi în capul listei FRF. Asta dacă tehnicianul de 48 de ani va fi liber de contract până atunci.

Edward Iordănescu, cerut insistent la Al-Ahli Jeddah

La următoarea fereastră dedicată echipelor naționale, în luna noiembrie, se anunță mai multe schimbări pe băncile unor formații din zona arabă. Vorbim despre echipele la care rezultatele actuale sunt departe de așteptări și care, cu prilejul întreruperii campionatelor interne, vor avea ocazia de a-și schimba antrenorii. Printre aceste echipe se numără și Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), câștigătoarea Champions League Elite, la ultimele două ediții.

După plecarea neamțului Matthias Jaissle, la Newcastle, înlocuitorul acestuia, olandezul Marino Pusic, nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor. Încă de acum trei săptămâni, fanii au cerut tot mai insistent schimbarea lui Pusic din funcție. Și numele lui Edward Iordănescu a apărut în presa arabă, ca posibil înlocuitor.

Între timp, tehnicianul olandez a legat trei victorii, la Al-Ahli, dar subiectul schimbării sale rămâne intens mediatizat. Pentru că jocul formației din Jeddah nu convinge. În ultima etapă, Al-Ahli s-a chinuit pentru o victorie la limită, scor 3-2, cu Al-Fayha, formație aflată la retrogradare în Saudi Pro League. După acest rezultat, suporterii au publicat o fotografie, în care arată spre Pusic, indicându-l ca fiind principalul vinovat pentru jocul slab al echipei.

„Ce mai așteptăm?“, e titlul care a însoțit această imagine prin care suporterii lui Al-Ahli cer demiterea lui Marino Pusic din funcție.

Pornind de aici, jurnalistul Fares Ahmed a readus în discuție posibilitatea ca tehnicianul batav să fie înlocuit de Edward Iordănescu.

Victoria chinuită din meciul cu Al-Fayha a adus un nou val de critici la adresa antrenorului Pusic. Meciul din ultima etapă a scos la iveală, în primul rând, problemele din defensivă. Și a arătat, încă o dată, că Al-Ahli e o echipă fără identitate, în momentul de față. Devine tot mai clar că Pusic nu e omul potrivit pentru rolul care i s-a încredințat. Sub conducerea lui, prestațiile echipei au devenit mai slabe, în loc să se îmbunătățească, odată cu trecerea timpului“, a notat jurnalistul saudit.

Apoi, Fares Ahmed a trecut în revistă numele unor tehnicieni liberi de contract, pentru eventuala înlocuire a lui Marino Pusic. Printre ei, Edward Iordănescu.

„Fostul selecționer al României e un candidat de luat în calcul, având în vedere CV-ul său. Ce a reușit la naționala țării sale, la Euro 2024, dar și la echipele de club, îl recomandă pentru funcția de antrenor la Al-Ahli“, a notat jurnalistul arab.

Edward Iordănescu a mai avut două oferte din Regat

De amintit că, de când a părăsit prima reprezentativă, Edward Iordănescu a mai fost abordat, în două rânduri, de o grupare din Saudi Pro League. Mai întâi, la începutul anului 2025, apoi în vara acelui an. De fiecare dată, Al-Taawoun a încercat să obțină semnătura fostului selecționer, dar părțile n-au ajuns la un acord.

Edward Iordănescu a antrenat ultima dată Legia Varșovia (Polonia), timp de patru luni, înregistrând 11 victorii, 6 egaluri și 7 înfrângeri în 24 de partide.

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