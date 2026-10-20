Edward Iordănescu stă de un an pe tușă, însă sunt șanse mari să revină în circuit până la finalul lui 2026. Ce se întâmplă, la echipele care îl au în vizor, indică spre această posibilitate.

În primul rând, vorbim despre naționala României. Aici, urmează un „moment al adevărului“ pentru actualul selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani). Ultimele două partide din Nations League, cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie) ne vor oferi un răspuns definitiv, în privința viitorului lui Hagi pe banca tricolorilor. Și, în cazul unei plecări, Edward Iordănescu va fi în capul listei FRF. Asta dacă tehnicianul de 48 de ani va fi liber de contract până atunci.

Edward Iordănescu, cerut insistent la Al-Ahli Jeddah

La următoarea fereastră dedicată echipelor naționale, în luna noiembrie, se anunță mai multe schimbări pe băncile unor formații din zona arabă. Vorbim despre echipele la care rezultatele actuale sunt departe de așteptări și care, cu prilejul întreruperii campionatelor interne, vor avea ocazia de a-și schimba antrenorii. Printre aceste echipe se numără și Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), câștigătoarea Champions League Elite, la ultimele două ediții.

După plecarea neamțului Matthias Jaissle, la Newcastle, înlocuitorul acestuia, olandezul Marino Pusic, nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor. Încă de acum trei săptămâni, fanii au cerut tot mai insistent schimbarea lui Pusic din funcție. Și numele lui Edward Iordănescu a apărut în presa arabă, ca posibil înlocuitor.

Între timp, tehnicianul olandez a legat trei victorii, la Al-Ahli, dar subiectul schimbării sale rămâne intens mediatizat. Pentru că jocul formației din Jeddah nu convinge. În ultima etapă, Al-Ahli s-a chinuit pentru o victorie la limită, scor 3-2, cu Al-Fayha, formație aflată la retrogradare în Saudi Pro League. După acest rezultat, suporterii au publicat o fotografie, în care arată spre Pusic, indicându-l ca fiind principalul vinovat pentru jocul slab al echipei.

„Ce mai așteptăm?“, e titlul care a însoțit această imagine prin care suporterii lui Al-Ahli cer demiterea lui Marino Pusic din funcție.

Pornind de aici, jurnalistul Fares Ahmed a readus în discuție posibilitatea ca tehnicianul batav să fie înlocuit de Edward Iordănescu.