Edward Iordănescu (48 de ani) se află într-o situație inedită, unică în istoria recentă a naționalei României. Pentru că a ajuns să fie mai apreciat acum, la doi ani după plecarea sa din fruntea primei reprezentative, comparativ cu momentul numirii sale în funcție!

S-a ajuns aici pentru că, între timp, suporterii au văzut în ce hal s-a prezentat echipa națională, în campania din Nations League, cu Gheorghe Hagi (61 de ani) pe bancă. Ce-i drept, România n-a rupt gura târgului, în această competiție, nici cu Edi selecționer, dar măcar avea 3 puncte după primele patru meciuri. Cu Hagi, în schimb, suntem ciuca bătăilor, pe antepenultimul loc al Ligii Națiunilor, în toate diviziile: locul 52 din 54!

Revenind la Edward Iordănescu, s-a vorbit despre întoarcerea sa, la națională, în cazul plecării actualului selecționer. Șansele unui astfel de scenariu se reduc însă, pe zi ce trece. Explicația e simplă: Hagi a ales să-și ducă mandatul mai departe, cel puțin până după meciurile din noiembrie, cu Polonia și cu Bosnia, iar Edward Iordănescu e picior de plecare din țară. Despre această variantă tocmai a vorbit, în dialog cu presa arabă.

Edward Iordănescu: „Sunt în discuții cu mai multe cluburi“

Sport.ro a scris, încă de acum două săptămâni, că Edi a fost abordat de două formații din Arabia Saudită și una din Emirate. Între timp, s-a speculat că Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), câștigătoarea Champions League în ultimele două sezoane, e printre grupările interesate de serviciile tehnicianului român. La Al-Ahli, în vară, a plecat neamțul Matthias Jaissle, cel care triumfase în Champions League, semnând cu Newcastle. Înlocuitorul său, olandezul Marino Pusic, nu s-a ridicat, deocamdată, la nivel așteptărilor. În acest context, s-a vorbit despre posibila sa înlocuire cu Edward Iordănescu.

Pornind de aici, jurnaliștii arabi l-au contactat pe fostul selecționer al României, pentru a afla cât adevăr există în informația potrivit căreia ar urma să preia Al-Ahli Jeddah.

„Am fost contactat de mai multe cluburi din Arabia Saudită. Unele dintre aceste discuții au avansat și s-au transformat în negocieri serioase. Care sunt în derulare dar, din respect pentru aceste cluburi, nu vă pot oferi numele lor. Sunt adeptul unor principii care țin de confidențialitatea discuțiilor și de profesionalism. Detaliile, despre stadiul acestor negocieri, vor fi oferite de cluburile cu care sunt în discuții, la momentul potrivit. De asemenea, dacă va exista un acord oficial, voi fi primul care va anunța acest lucru. Sper ca asta să se întâmple cât de curând, în viitorul apropiat“, a spus Edward Iordănescu.

De notat că, de când a plecat de la naționala României, după Euro 2024, Edi a fost aproape, în două rânduri, să semneze cu Al-Taawoun (Arabia Saudită). Părțile n-au ajuns însă niciodată la acordul final. În acest context, Iordănescu a avut un mandat scurt, la Legia Varșovia (Polonia), încheiat în octombrie 2025, după doar patru luni.