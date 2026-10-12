Fiica lui Anghel Iordănescu a fost prezentă la ultimele două turnee finale la care au participat „tricolorii”, în 2016 și 2024, când tatăl, respectiv fratele ei, Edi Iordănescu, au fost selecționerii României.
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Maria Iordănescu se pregătește să susțină din nou echipa națională a României la un Campionat European.
Departe de terenul de fotbal, Maria și-a construit propriul drum profesional. A lucrat în televiziune, ca reporter și prezentatoare de știri sportive, însă în septembrie 2024 s-a retras din acest domeniu pentru a se dedica familiei. În prezent, este pasionată de modă și creează conținut despre vestimentație, după ce a urmat studii de specialitate în Franța.
„Edi mai râde câteodată de mine și zice: «Acum mai prezintă-ne o haină». Eu pentru Edi îmi doresc doar liniște sufletească, să se consume mult mai puțin, pentru că are o familie care depinde de el”, a spus Maria pentru PRO TV.
„Cred 100% în calificarea României la un Campionat European, indiferent dacă mai e un membru al familiei sau nu”, a continuat fiica lui Anghel Iordănescu.
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