Fiica lui Anghel Iordănescu a fost prezentă la ultimele două turnee finale la care au participat „tricolorii”, în 2016 și 2024, când tatăl, respectiv fratele ei, Edi Iordănescu , au fost selecționerii României.

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Departe de terenul de fotbal, Maria și-a construit propriul drum profesional. A lucrat în televiziune, ca reporter și prezentatoare de știri sportive, însă în septembrie 2024 s-a retras din acest domeniu pentru a se dedica familiei. În prezent, este pasionată de modă și creează conținut despre vestimentație, după ce a urmat studii de specialitate în Franța.

„Edi mai râde câteodată de mine și zice: «Acum mai prezintă-ne o haină». Eu pentru Edi îmi doresc doar liniște sufletească, să se consume mult mai puțin, pentru că are o familie care depinde de el”, a spus Maria pentru PRO TV.

„Cred 100% în calificarea României la un Campionat European, indiferent dacă mai e un membru al familiei sau nu”, a continuat fiica lui Anghel Iordănescu.