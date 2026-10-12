FOTO ȘI VIDEO Maria Iordănescu așteaptă următorul EURO ca să susțină România! Cu ce se ocupă fata lui Anghel Iordănescu

Maria Iordănescu așteaptă următorul EURO ca să susțină România! Cu ce se ocupă fata lui Anghel Iordănescu Nationala
SPORT.RO
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Maria Iordănescu se pregătește să susțină din nou echipa națională a României la un Campionat European. 

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Fiica lui Anghel Iordănescu a fost prezentă la ultimele două turnee finale la care au participat „tricolorii”, în 2016 și 2024, când tatăl, respectiv fratele ei, Edi Iordănescu, au fost selecționerii României.

Maria Iordănescu este pasionată de modă și creează conținut despre vestimentație

Maria Iordănescu

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Departe de terenul de fotbal, Maria și-a construit propriul drum profesional. A lucrat în televiziune, ca reporter și prezentatoare de știri sportive, însă în septembrie 2024 s-a retras din acest domeniu pentru a se dedica familiei. În prezent, este pasionată de modă și creează conținut despre vestimentație, după ce a urmat studii de specialitate în Franța.

„Edi mai râde câteodată de mine și zice: «Acum mai prezintă-ne o haină». Eu pentru Edi îmi doresc doar liniște sufletească, să se consume mult mai puțin, pentru că are o familie care depinde de el”, a spus Maria pentru PRO TV.

„Cred 100% în calificarea României la un Campionat European, indiferent dacă mai e un membru al familiei sau nu”, a continuat fiica lui Anghel Iordănescu.

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