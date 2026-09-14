Marcelo Gallardo îl înlocuiește pe Sebastian Beccacece

Federacion Ecuatoriana de Futbol a anunțat că Marcelo Gallardo va prelua funcția de selecționer, cu obiectivul de a obține un rezultat important la Copa America 2028 și de a califica echipa la Cupa Mondială 2030. Aceasta este prima aventură ca selecționer a fostului mare mijlocaș argentinian, care a lucrat doar la echipe de club, având rezultate excepționale cu River Plate.

De-a lungul istoriei sale, Ecuadorul a fost pregătit de nouă antrenori din Argentina, respectiv Juan Parodi (1941-1942), Rodolfo Orlandini (1945), Ivan Esperon (1953), Eduardo Spandre (1957), Roberto Resquin (1973), Gustavo Quinteros (2015-2017), Jorge Celico (2017–2018, 2019–2020), Gustavo Alfaro (2020–2023) și Sebastian Beccacece (2024–2026).

Naționala "La Tri" are în componență jucători precum Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (PSG), Pervis Estupinan (AC Milan), Moises Caicedo (Chelsea), Nilson Angulo (Sunderland), John Yeboah (Venezia) sau Enner Valencia (Boca Juniors).

Primele meciuri cu Gallardo pe bancă vor avea loc la finalul acestei luni, când formația sud-americană se deplasează în Asia, unde va întâlni pe Coreea de Sud (24 septembrie), Japonia (1 octombrie) și Panama / Noua Zeelandă (5 octombrie).

Gallardo este o legendă a lui River Plate

Marcelo Gallardo (50 de ani) este născut la Merlo (Provincia Buenos Aires) și a jucat ca mijlocaș ofensiv pentru River Plate (1993-1999, 2003-2006, 2009-2010), AS Monaco (1999-2003), PSG (2007-2008), DC United (2008-2009) și Nacional Montevideo (2010-2011).

A strâns 44 de selecții și 13 goluri pentru Argentina, iar în palmaresul de jucător are Argentine Primera Division (1997, 2004), Copa Libertadores (1996), Supercopa Libertadores (1997), Ligue 1 (1999-2000), Coupe de la Ligue (2002-2003, 2007-2008), Trophee des Champions (2000), US Open Cup (2008), Uruguayan Primera Division (2010-2011), medalia de argint la Jocurile Olimpice (1996), Pan American Games (1995), finala FIFA Confederations Cup (1995), Ligue 1 Player of the Year (2000) și includerea în South American Team of the Year (1997, 1998).

Ca antrenor a lucrat pentru Nacional Montevideo (2011-2012), River Plate (2014-2022, 2024-2026), Al Ittihad (2023-2024) și naționala Ecuadorului (2026-). Din postura de manager a câștigat Uruguayan Primera Division (2011-2012), Argentine Primera Division (2021), Copa Argentina (2015-2016, 2016-2017, 2018-2019), Supercopa Argentina (2017, 2019), Trofeo de Campeones de la Liga Profesional (2021), Copa Libertadores (2015, 2018 / + finală 2019), Copa Sudamericana (2014), Recopa Sudamericana (2015, 2016, 2019), Suruga Bank Championship (2015), Supercopa Euroamericana (2015), finală de FIFA Club World Cup (2015) și titlul de Cel mai bun antrenor din America de Sud (2018, 2019, 2020).

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