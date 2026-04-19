Arbitrul a fost ucis cu sânge rece, în timpul meciului

Un nou episod tragic a șocat fotbalul ecuadorian. Arbitrul Javier Ortega a fost ucis în timpul unui meci de amatori în orașul Pasaje de las Nieves, provincia El Oro. Bărbatul de 48 de ani a fost împușcat de bărbați înarmați care au intrat pe teren și apoi au părăsit în fugă arena. În ciuda intervenției rapide a serviciilor de urgență, acesta nu a mai putut fi salvat.

După incident, s-a creat panică pe stadion, jucătorii, oficialii și spectatorii vrând să părăsească cât mai rapid zona. Printre ipotezele examinate de anchetatori se numără posibile probleme personale sau represalii legate de deciziile luate în meciurile anterioare sau de pariurile pe fotbal. Poliția analizează mărturiile și imaginile de pe camerele de supraveghere din apropierea stadionului.

Incidentul violent vine la mai puțin de an după ce Mario Pineida, fost internațional ecuadorian și jucător aflat sub contract cu Barcelona SC, a fost împușcat mortal cu focuri de mitralieră, în timp ce ieșea dintr-un magazin alimentar din cartierul Samanes din Guayaquil.

Cu o lună înainte, un jucător de fotbal în vârstă de 16 ani a murit din cauza unui glonț rătăcit, iar în septembrie 2025 jucătorii de la Expapromo Cosa FC, Maicol Valenci și Leandro Yepez, și Jonathan Gonzales de la 22 de Julio FC, au fost uciși în mai multe incidente armate în orașul Esmeraldas.

Țara a devenit un adevărat câmp de război între forțele de ordine, carteluri și trupe de gherilă

În ultimul deceniu, Ecuadorul a crescut vertiginos în indexul crimelor violente, după întărirea carterlurilor Los Choneros, Los Lobos și Los Tiguerones, care se ocupă cu traficul de droguri și de persoane prin porturile ecuadorine și sunt asociate cu grupări interlope periculoase din Mexic și Columbia.

Un alt factor de risc este proliferarea organizațiilor teroriste de extremă stânga (guerillas), precum Grupos de Combatientes Populares, Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador și Frente Radical Alfarista, care colaborează cu periculoasele Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) și Ejercito de Liberacion Nacional (ELN).

În februarie 2021, zeci de deținuți au fost executați în lupte între bande rivale care au izbucnit concomitent în patru închisori din Ecuador, în orașele Cuenca, Guayaquil și Latacunga. În august 2023, candidatul la alegerile prezidențiale Fernando Villavicencio a fost asasinat, în timpul unui miting desfășurat în Quito. Până în 2015, Ecuador era recunoscută ca țara cu cea mai mică rată infracțională din America de Sud.

