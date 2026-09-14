Premier League, ediția 2026-2027, a pornit la drum din luna august cu niște situații familiare, atât în fruntea clasamentului, cât și în zona retrogradării.

După patru etape, principalele candidate la titlu sunt Arsenal și Manchester City. Adică, formațiile care au dus o luptă incendiară pentru supremație și până spre finalul campaniei anterioare. Atunci, câștig de cauză au avut „tunarii“ lui Mikel Arteta (44 de ani), care au terminat pe 1, la șapte puncte de City.

În ceea ce privește zona din subsolul clasamentului, Tottenham, Crystal Palace și Nottingham Forest au „tremurat“ pe parcursul campionatului trecut și se regăsesc în aceeași situație și acum.

Verdictul analiștilor: Arsenal, favorită clară la titlu

Etapa a 4-a din Premier League se va încheia, diseară (ora 22:00, VOYO Sport 1), cu meciul Leeds – Newcastle. Dar având în vedere că cele două formații sunt departe de vârful ierarhiei – Leeds e pe 11, iar Newcastle pe 10 – analiștii de la Football Meets Data și-au prezentat deja calculele actualizate în lupta pentru titlu.

După rezultatele din weekend, cea mai mare platformă de analize și statistici din fotbalul internațional e fără dubii: Arsenal Londra, cu punctaj maxim în acest moment, e favorită clară la titlu și în acest sezon. Chiar dacă Manchester City a mers și ea „ceas“, făcând 12 puncte din 12, șansele „cetățenilor“ la locul 1 sunt mult mai mici, în viziunea celor de la Football Meets Data.

Iată cum vede sursa citată șansele la câștigarea titlului, în noua campanie din Premier League: