Pentru ediția cu numărul 70, ceremonia se mută la Londra, iar decernarea va avea loc la London Palladium Theatre

Replica lui Mourinho după ce Lamine Yamal a spus că merită să câștige Balonul de Aur

Cei 30 nominalizați pentru această ediție sunt Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.

Lamine Yamal este unul dintre marii favoriți, iar jucătorul Barcelonei a declarat recent că el este cel care merită să câștige trofeul mult râvnit (AICI DECLARAȚIA LUI).

José Mourinho a fost întrebat despre declarațiile lui Lamine Yamal și s-a limitat să spună că respectă opiniile fiecăruia, fără să ofere alte comentarii pe marginea subiectului.

”Respect toate opiniile, dar nu o să spun nimic aici. Nu comentez”, au fost cuvintele lui Mourinho, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

Lamine Yamal vine după un sezon în care a reușit 24 de goluri și 18 pase decisive pentru Barcelona. A câștigat titlul în Spania, iar în vară a devenit campion mondial, însă la turneul final și-a trecut în cont un singur gol.