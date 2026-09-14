Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali

Următoarea perioadă de mercato va avea loc în iarnă, dar asta nu înseamnă că echipele de fotbal din întreaga lume nu sunt încă în măsură să transfere jucători. Fereastra poate fi închisă pentru transferurile de jucători de la un club la altul, dar numele libere de acorduri sunt în continuare eligibile să atragă atenția și să se semneze fără nicio restricție.

În ciuda faptului că nu sunt angajați de niciun club, există jucători de top care încă sunt apți în acest sezon și așteaptă oferte tentante.

Cei mai buni fotbaliști din lume rămași fără echipe. Au Liga Campionilor în CV, dar și cele mai puternice campioante

După ce Sport.ro v-a prezentat cei mai bine cotați fotbaliști români care sunt fără acorduri în acest moment, de această dată vă arată cel mai valoros prim 11 al jucătorilor din întreaga lume care nu au găsit angajamente. Printre ei se regăsesc câștigători de Liga Campionilor, dar și ale celor mai puternice campionate din Europa.

Primul 11, în format 4-2-3-1, arată astfel:

Neto (portar, 37 de ani, ex Botafogo) – Dani Carvajal (fundaș dreapta, 34 de ani, ex Real Madrid), Sergio Ramos (fundaș central, 40 de ani, ex Monterrey), David Alaba (fundaș central, 34 de ani, ex Real Madrid), Raphael Guerreiro (fundaș dreapta, 32 de ani, ex Bayern Munchen) – Ismael Bennacer (mijlocaș defensiv, 28 de ani, ex AC Milan), Yves Bissouma (mijlocaș defensiv, 30 de ani, ex Tottenham) – Riyad Mahrez (extremă dreapta, 35 de ani, ex Al Ahli), Philippe Coutinho (mijlocaș ofensiv, 34 de ani, ex Vasco da Gama), Jadon Sancho (extremă stânga, 26 de ani, ex Manchester United) – Karim Benzema (atacant, 38 de ani, ex Al Hilal).

Rezerve: Bruno Varela (portar, 31 de ani, ex Al Hazem), Oleksandr Zinchenko (fundaș stânga, 29 de ani, ex Ajax), Francesco Acerbi (fundaș central, 38 de ani, ex Inter), Paul Pogba (mijlocaș defensiv, 33 de ani, ex AS Monaco), Marclo Brozovic (mijlocaș defensiv, 33 de ani, ex Al Nassr), Krepin Diatta (mijlocaș dreapta, 27 de ani, ex AS Monaco), Ryotaro Ito (mijlocaș ofensiv, 28 de ani, ex Sint-Truiden), Maruro cardi (atacant central, 33 de ani, ex Galatasaray), Wilfried Zaha (extremă stânga, 33 de ani, ex Galatasaray).

Jadon Sancho, cel mai bine cotat fotbalist din lume rămas fără echipă

Jadon Sancho părea că va ajunge favorit la Balonul de Aur, dar cariera i s-a dus ”în cap”. La ora actuală se află într-un moment foarte greu al carierei! În sezonul trecut, el nu a jucat prea mult și nu a reușit să se impună la Aston Villa, formație la care a fost împrumutat de Manchester United, dar părea că o fostă echipă îi întinde o mână de ajutor.

Fostă campionă în Bundesliga, Borussia Dortmund a anunțat, cumva, că îl dorește în vară, dar fotbalistul trebuia să scadă din pretențiile salariale. Chiar dacă în anul fotbalistic trecut a contabilizat 39 de meciuri, un gol și trei pase decisive, Sancho părea să fie de interes pentru nemți.

Jadon Sancho a fost dorit de Borussia Dortmund

În cele din urmă, mutarea nu s-a mai concretizat, momentan cel puțin, iar Jadon Sancho a ajuns să se antreneze, pentru o perioadă, cu o echipă din liga a 10-a din Anglia!

În ciuda evoluțiile din stagiunea trecută, Sancho a contabilizat 41 de partide în sezonul 2024-2025 pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză, el a câștigat și trofeul UEFA Conference League.