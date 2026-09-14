Tras pe linie moartă la FCSB, după ce a refuzat să-i răspundă la telefon patronului

Andrei Dumiter (27 de ani), liderul la zi al clasamentului golgheterilor din Liga 1, a mai evoluat la Nuova Mama Mia Becicherecu Mic, Ripensia Timișoara, Sepsi OSK, Chindia Târgoviște, FC Voluntari, UTA Arad și FCSB. A fost timp de un sezon și jumătate sub contract cu trupa din Berceni, pentru care a strâns doar 27 de meciuri și 3 goluri, fiind lăsat să plece gratis, deși Gigi Becali plătise 350.000 de euro pentru aducerea sa.

"Domnul Becali decide tot, doar că poate fi influențat de anumiți oameni și e greu să îți dai seama unde greșești sau cum poți să fii mai bun, orice s-a întâmplat. Dânsul a vrut să ia legătura cu mine și îmi pare rău că nu am vrut să vorbesc cu el, dar nu am vrut să apară discuții în vestiar.

Am avut o accidentare, m-a lovit un coleg la antrenament cu două zile înainte de startul sezonului. Aveam șanse mari să încep ca titular pentru că eram în atac doar eu cu Ianis Stoica. După ce am revenit au mai fost aduși Compagno, Omrani și Miculescu.

În iarnă mi-au spus că am șanse mici să joc și am decis să plec, deși puteam să rămân până la finalul contractului. Puteam să rămân și poate să profit de șansa care apărea, dar nu am vrut și am decis să merg la Voluntari și să joc", declara Dumiter pentru Fanatik, la începutul stagiunii actuale.

Clasamentul golghterilor la zi din Superligă:

6 goluri - Andrei Dumiter (FC Botoșani / România)

5 goluri - Andrei Cordea (CFR Cluj / România), Eduard Rădăslăvescu (FCV Farul / România)

4 goluri - Danny Armstrong (FC Dinamo / Scoția), Stefan Drazic (CFR Cluj / Serbia), Patrick Fernandes (Oțelul Galați / Ins. Capului Verde), Marius Coman (UTA Arad / România), Alibek Iliev (Universitatea Cluj / Suedia), Remus Guțea (FC Voluntari / România), Steven Nsimba (Universitatea Craiova / Franța), Marton Eppel (FK Csikszereda / Ungaria)

3 goluri - Daniel Bîrligea (FCSB, transferat la Frosinone / România), Alexandru Dobre (FC Rapid / România), Alberto Soro (FC Dinamo / Spania), Robert Moldoveanu (CFC Argeș / România), Sebastian Mailat (FC Botoșani / România), Iustin Doicaru (FCV Farul, transferat la Rizespor / România), Matteo Ahlinvi (FCV Farul / Franța), Simon Elisor (Universitatea Craiova / Franța)

Foto - FC Botoșani (FB)