SudTirol este peste Inter, Roma și Milan la un capitol statistic

Echipele neînvinse în primele trei ligi italiene, în acest sezon, sunt Inter Milano, AS Roma, Lazio Roma și AC Milan (Serie A), Palermo, FC SudTirol, Mantova și Cesena (Serie B), Union Brescia, Trento și Spezia (Serie C). Însă singura echipă care nu a fost condusă niciodată în actuala stagiune este FC SudTirol, echipa unde evoluează internaționalul român de tineret Rareș Burnete.

Echipa din regiunea Trentino-Alto Adige/Sudtirol are un sezon fantastic, ocupând locul al doilea în clasament, cu 11 puncte acumulate în cinci etape jucate (+6). Înaintea sa este Palermo (13p), iar în urmărirea sa se află Mantova (11p / +4), Modena (10p / +4) și Ascoli (10p / +3). Până acum, echipa antrenată de Davide Possanzini a câștigat meciurile cu Virtus Entella (1-0), Catanzaro (2-0) și Arezzo (4-1) și a remizat cu Benevento (1-1) și Modena (1-1). Echipa a fost eliminată din Coppa Italia de Genoa lui Dan Șucu (1-0 / turul 2).

Echipa provine dintr-o provincie cu populație majoritar de origine germanică

FC Sudtirol joacă la Bolzano, în provincia autonomă Sudtirol (Alto Adige, în italiană), aflată la granița cu Austria și unde peste 60% din populație este de origine germană. Înființat în 1974, ca SV Milland Fussball, clubul a evoluat mare parte din timp la nivelul diviziilor de amatori din Italia. "Roș-albii" joacă pe teren propriu pe Stadio Druso (5.500 de locuri), iar baza sa de pregătire a fost folosită de naționala Germaniei înaintea CM 2010 și CM 2018.

Cei mai cunoscuți jucători din lotul actual sunt Salvatore Molina, Kevin Zeroli (Italia), Bjarki Steinn Bjarkason (Islanda), Vasco Lopes (Insulele Capului Verde), Hamza El Kaouakibi (Maroc) și Niklas Pyyhtia (Finlanda). Rareș Burnete (22 de ani) este născut la Sighișoara și este sub contract cu Lecce, în ultimele două sezoane fiind împrumutat la Juve Stabia (2025-2026) și FC SudTirol (2026-2027). Atacantul are 15 selecții și 2 goluri pentru România U21.

Foto - FC Sudtirol (FB)