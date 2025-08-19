Llovet a intrat în minutul 64 al partidei cu FC Van și, după doar 16 minute, a oferit pasa decisivă pentru reușita lui Piloyan, care a stabilit scorul final, 2-0.

Mijlocașul ofensiv francez a semnat pe 9 august cu FC Urartu din Armenia, liber de contract, după despărțirea de campioana Andorrei. Mutarea i-a adus rapid un debut de vis.

Alexandre Llovet (27 de ani), autorul golului care a adus victoria celor de la Inter Club d’Escaldes în fața FCSB-ului, și-a schimbat echipa imediat după aventura europeană.

Urartu a urcat astfel pe primul loc în campionatul Armeniei, cu 7 puncte după trei etape. Llovet a crescut la Montpellier și a trecut prin Franța, Armenia și Andorra.

FCSB așteaptă meciul cu Aberdeen

Între timp, FCSB continuă parcursul european. După eliminarea din Champions League cu Shkendija, roș-albaștrii au trecut de Drita și vor juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen. Meciul tur, Aberdeen - FCSB, e joi, de la ora 21:45, în direct pe VOYO.

„Este o adevărată consacrare după toate provocările cu care m-am confruntat în cariera mea, iar faptul că am marcat în Europa, împotriva unei echipe mari, este un motiv de mândrie”, a declarat Llovet pentru Sport.ro după meciul cu FCSB.

