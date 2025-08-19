OFICIAL După ce a umilit-o pe FCSB, a prins transferul și a debutat cu pasă de gol la noua echipă

După ce a umilit-o pe FCSB, a prins transferul și a debutat cu pasă de gol la noua echipă Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul a fost protagonistul unei mari surprize în Champions League.

TAGS:
Alexandre LlovetInter Club d'EscaldesFC UrartuFCSB
Din articol

Alexandre Llovet (27 de ani), autorul golului care a adus victoria celor de la Inter Club d’Escaldes în fața FCSB-ului, și-a schimbat echipa imediat după aventura europeană.

Mijlocașul ofensiv francez a semnat pe 9 august cu FC Urartu din Armenia, liber de contract, după despărțirea de campioana Andorrei. Mutarea i-a adus rapid un debut de vis.

Alexandre Llovet a debutat cu pasă de gol la noua echipă

Llovet a intrat în minutul 64 al partidei cu FC Van și, după doar 16 minute, a oferit pasa decisivă pentru reușita lui Piloyan, care a stabilit scorul final, 2-0.

Urartu a urcat astfel pe primul loc în campionatul Armeniei, cu 7 puncte după trei etape. Llovet a crescut la Montpellier și a trecut prin Franța, Armenia și Andorra.

FCSB așteaptă meciul cu Aberdeen

Între timp, FCSB continuă parcursul european. După eliminarea din Champions League cu Shkendija, roș-albaștrii au trecut de Drita și vor juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen. Meciul tur, Aberdeen - FCSB, e joi, de la ora 21:45, în direct pe VOYO.

„Este o adevărată consacrare după toate provocările cu care m-am confruntat în cariera mea, iar faptul că am marcat în Europa, împotriva unei echipe mari, este un motiv de mândrie”, a declarat Llovet pentru Sport.ro după meciul cu FCSB.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce rezultat a făcut Jaqueline Cristian la Monterrey, &icirc;mpotriva jucătoarei &bdquo;b&acirc;ntuite&rdquo; de Emma Răducanu
Ce rezultat a făcut Jaqueline Cristian la Monterrey, împotriva jucătoarei „bântuite” de Emma Răducanu
Ce goluri reușea Adi Mutu! Execuția care a adus victoria lui Chelsea pe Goodison Park, &icirc;n 2003
Ce goluri reușea Adi Mutu! Execuția care a adus victoria lui Chelsea pe Goodison Park, în 2003
Tragedie &icirc;n fotbal! Fost internațional, găsit mort &icirc;n casă: avea doar 40 de ani
Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă: avea doar 40 de ani
ULTIMELE STIRI
Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: &rdquo;Este evident!&rdquo;
Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: ”Este evident!”
FCSB plătește o sumă imensă &icirc;nainte de meciul cu Aberdeen: &rdquo;Nu ne-am dorit asta&rdquo;
FCSB plătește o sumă imensă înainte de meciul cu Aberdeen: ”Nu ne-am dorit asta”
Sergio Ramos, &icirc;n mijlocul unui scandal &icirc;n Mexic! Fundașul,&nbsp;pus la zid
Sergio Ramos, în mijlocul unui scandal în Mexic! Fundașul, pus la zid
Play-off UCL: Steaua Roșie - Pafos, Ferencvaros - Qarabag și Rangers - Club Brugge, ACUM pe Sport.ro! Scor de neprezentare &icirc;n Scoția
Play-off UCL: Steaua Roșie - Pafos, Ferencvaros - Qarabag și Rangers - Club Brugge, ACUM pe Sport.ro! Scor de neprezentare în Scoția
Andrei Ivan, gol la debut &icirc;n Grecia! A sărbătorit cu tumbe dar echipa lui a suferit un eşec ruşinos
Andrei Ivan, gol la debut în Grecia! A sărbătorit cu tumbe dar echipa lui a suferit un eşec ruşinos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu pleacă: &bdquo;A ales foarte bine!&ldquo;

Louis Munteanu pleacă: „A ales foarte bine!“

Ioan Ovidiu Sabău &icirc;și scoate pălăria după Farul - U Cluj: Tot respectul și aprecierea mea!

Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!"

FCSB a luat decizia &icirc;n cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

FCSB a luat decizia în cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

&Icirc;nainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj &rdquo;v&acirc;nează&rdquo; o lovitură de 5.600.000&euro;

Înainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj ”vânează” o lovitură de 5.600.000€

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o săgeată către FCSB: Aici pot să driblez, să pierd mingea

Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o "săgeată" către FCSB: "Aici pot să driblez, să pierd mingea"

CITESTE SI
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!