Jaqueline Cristian (27 de ani, 50 WTA) a avut ocazia unui meci extrem de puternic încă din primul tur al competiției WTA 500 de la Monterrey, Mexic.

Fosta finalistă a Openului American, Leylah Fernandez (22 de ani, 33 WTA) a fost oponenta întâlnită de românca așezată cel mai sus în ierarhia mondială.

Jaqueline Cristian, premiu de €10,299 pentru participarea la Monterrey, înainte de US Open 2025

6-3, 7-5 a fost scorul în favoarea canadiencei cu origini filipino-ecuadoriene, după nouăzeci și trei de minute de joc.

În primul set, un singur break, făcut de Leylah Fernandez, a fost suficient pentru a rupe echilibrul dintre cele două jucătoare, pe când, în a doua manșă, s-a mers cap la cap în primele zece game-uri.

De un singur break s-a folosit Fernandez și în setul doi pentru a obține calificarea în turul secund, pentru care va încasa un premiu în valoare de €14,423.

