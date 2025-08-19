GALERIE FOTO Ce rezultat a făcut Jaqueline Cristian la Monterrey, împotriva jucătoarei „bântuite” de Emma Răducanu

Ce rezultat a făcut Jaqueline Cristian la Monterrey, împotriva jucătoarei „bântuite" de Emma Răducanu
Jaqueline Cristian, test tare înainte de US Open 2025 (24 august - 7 septembrie).

Jaqueline Cristian (27 de ani, 50 WTA) a avut ocazia unui meci extrem de puternic încă din primul tur al competiției WTA 500 de la Monterrey, Mexic.

Fosta finalistă a Openului American, Leylah Fernandez (22 de ani, 33 WTA) a fost oponenta întâlnită de românca așezată cel mai sus în ierarhia mondială.

Jaqueline Cristian, premiu de €10,299 pentru participarea la Monterrey, înainte de US Open 2025

6-3, 7-5 a fost scorul în favoarea canadiencei cu origini filipino-ecuadoriene, după nouăzeci și trei de minute de joc.

În primul set, un singur break, făcut de Leylah Fernandez, a fost suficient pentru a rupe echilibrul dintre cele două jucătoare, pe când, în a doua manșă, s-a mers cap la cap în primele zece game-uri.

De un singur break s-a folosit Fernandez și în setul doi pentru a obține calificarea în turul secund, pentru care va încasa un premiu în valoare de €14,423.

Finala feminină de la US Open 2021, o surpriză totală

Nimeni alta decât Emma Răducanu este jucătoarea care i-a administrat canadiencei Leylah Fernandez cel mai dureros eșec al carierei.

În finala US Open 2021, total surprinzătoare pentru toți iubitorii tenisului, Leylah Fernandez (19 ani) s-a întâlnit cu Emma Răducanu (18 ani).

6-4, 6-3 a fost scorul finalei prin care Emma Răducanu și-a desăvârșit parcursul extraordinar de la Flushing Meadows, în care a legat zece victorii - trei în calificări plus șapte pe tabloul principal -, toate, în minimum de seturi.

