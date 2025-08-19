Pe 1 noiembrie 2003, Adrian Mutu a înscris un gol decisiv pentru Chelsea în deplasarea cu Everton.
În minutul 49, românul a profitat de centrarea perfectă a lui Geremi și a trimis mingea în plasă cu o execuție acrobatică din interiorul careului.
Premier League revine în forță pe VOYO, iar Sport.ro îți readuce aminte de momentele de aur ale „Briliantului” în Anglia.
Pe 1 noiembrie 2003, Adrian Mutu a înscris un gol decisiv pentru Chelsea în deplasarea cu Everton.
În minutul 49, românul a profitat de centrarea perfectă a lui Geremi și a trimis mingea în plasă cu o execuție acrobatică din interiorul careului.
A fost al cincilea său gol în Premier League și singurul al meciului, unul care a adus victoria londonezilor cu 1-0 pe Goodison Park.
Mutu a avut un start fulminant la Chelsea, iar reușita contra lui Everton rămâne unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale în Anglia.
În perioda petrecută în nordul Londrei, Mutu a bifat 38 apariții pentru Chelsea, a înscris 10 goluri și a livrat nouă pase decisive.
Toate meciurile din Premier League sunt LIVE pe VOYO, în exclusivitate, de pe orice dispozitiv și din orice colț al României.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News