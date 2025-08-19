În minutul 49, românul a profitat de centrarea perfectă a lui Geremi și a trimis mingea în plasă cu o execuție acrobatică din interiorul careului.

Pe 1 noiembrie 2003, Adrian Mutu a înscris un gol decisiv pentru Chelsea în deplasarea cu Everton.

A fost al cincilea său gol în Premier League și singurul al meciului, unul care a adus victoria londonezilor cu 1-0 pe Goodison Park.

Mutu a avut un start fulminant la Chelsea, iar reușita contra lui Everton rămâne unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale în Anglia.

În perioda petrecută în nordul Londrei, Mutu a bifat 38 apariții pentru Chelsea, a înscris 10 goluri și a livrat nouă pase decisive.

