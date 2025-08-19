Fostul atacant al naționalei din Zimbabwe, Tendai Ndoro, a fost găsit mort în locuința sa din Johannesburg, la vârsta de doar 40 de ani.

Vestea a fost confirmată de clubul Orlando Pirates, una dintre cele mai mari echipe din Africa de Sud, acolo unde Ndoro a scris unele dintre cele mai frumoase pagini ale carierei sale.

„Suntem profund îndurerați de dispariția fostului nostru atacant. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, a transmis clubul într-un comunicat.

Tendai Ndoro, găsit mort în casă la doar 40 de ani

Ndoro a bifat 14 selecții pentru naționala statului Zimbabwe între 2013 și 2017, marcând cinci goluri.

Cariera sa a început la Chicken Inn, în țara natală, înainte de transferul în Africa de Sud, unde a atras atenția prin golurile marcate la Black Aces.

Pasul cel mare l-a făcut la Orlando Pirates, pentru care a înscris 23 de goluri în două sezoane și a terminat pe locul doi în topul marcatorilor din 2016/2017.

Au urmat experiențe la Al-Faisaly (Arabia Saudită), Ajax Cape Town, Highlands Park și, în final, Al-Orouba (Oman), unde s-a retras în 2020.

