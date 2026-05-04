Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român

Atacantul român i-a impresionat pe jurnaliștii de peste ocean după cele două goluri marcate pentru D.C. United în victoria cu New York City FC.

Louis Munteanu, transferat la D.C. United de la CFR Cluj pentru suma de 6 milioane de euro, începe să își arate calitatea. Atacantul a înscris două goluri în meciul câștigat de echipa sa cu 2-0 pe terenul celor de la New York City FC. Partida s-a disputat pe 3 mai 2026.

Mircea Lucescu și Louis Munteanu, la echipa națională / Foto Sport Pictures
Cuvinte de laudă în presa din SUA

Jurnaliștii americani au analizat evoluția internaționalului român și au remarcat o creștere evidentă de formă, după o perioadă dificilă de adaptare.

„Louis Munteanu a marcat două goluri și a început să arate ca un adevărat star. Are trei goluri în ultimele două meciuri jucate. Sean Johnson a realizat patru parade, iar D.C. United a învins New York City FC cu 2-0 duminică, în prima întâlnire dintre cele două echipe din acest sezon”, au scris cei de la CBS.

Louis Munteanu a marcat și în meciul precedent din campionat, câștigat de D.C. United cu 3-2, pe teren propriu, împotriva echipei Orlando. Până în acest moment al sezonului, atacantul a strâns 7 prezențe în MLS, reușind să înscrie 3 goluri.

