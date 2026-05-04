Reacția americanilor după ce Louis Munteanu a reușit o dublă în MLS. Ce au scris despre român

Louis Munteanu , transferat la D.C. United de la CFR Cluj pentru suma de 6 milioane de euro, începe să își arate calitatea. Atacantul a înscris două goluri în meciul câștigat de echipa sa cu 2-0 pe terenul celor de la New York City FC. Partida s-a disputat pe 3 mai 2026.

Cuvinte de laudă în presa din SUA

Jurnaliștii americani au analizat evoluția internaționalului român și au remarcat o creștere evidentă de formă, după o perioadă dificilă de adaptare.

„Louis Munteanu a marcat două goluri și a început să arate ca un adevărat star. Are trei goluri în ultimele două meciuri jucate. Sean Johnson a realizat patru parade, iar D.C. United a învins New York City FC cu 2-0 duminică, în prima întâlnire dintre cele două echipe din acest sezon”, au scris cei de la CBS.

Louis Munteanu a marcat și în meciul precedent din campionat, câștigat de D.C. United cu 3-2, pe teren propriu, împotriva echipei Orlando. Până în acest moment al sezonului, atacantul a strâns 7 prezențe în MLS, reușind să înscrie 3 goluri.