Fostul jucător al lui FCSB a jucat în Europa și sezonul trecut, când a ajuns sub formă de împrumut la Cagliari, însă a făcut-o destul de puțin, pentru că s-a chinuit o perioadă lungă din cauza accidentărilor.

Florinel Coman negociază cu Borussia Monchengladbach

Coman s-ar afla pe lista lui Borussia Monchengladbach, echipa care s-a clasat pe locul 9 la finalul sezonului trecut, și în acest moment, negocierile ar fi în plină desfășurare.

”Borussia Monchengladbach continuă să caute noi întăriri, iar atenția lor pare să fie îndreptată către deșert”, au scris nemții de la news38.de.

Singurul impediment ar fi salariul lui Coman, lucru confirmat și de Gazzetta dello Sport. Condița ca Florinel Coman să ajungă în Bundesliga ar fi ca fostul fotbalist de la FCSB să mai renunțe la pretențiile salariale. În Qatar, Coman încasează peste un milion de euro anual.

”Florinel Coman s-a transferat de la Steaua București la Al-Gharafa, în Qatar, în urmă cu un an. În ciuda unui salariu atractiv, românul în vârstă de 27 de ani nu a fost fericit acolo și a fost împrumutat în ianuarie la echipa italiană Cagliari Calcio, din Serie A. Acum, următorul pas ar putea fi Bundesliga germană

Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, Borussia Monchengladbach este interesată de Coman. Negocierile sunt deja în desfășurare, însă salariul său reprezintă un obstacol. Extremul stânga câștigă în prezent peste un milion de euro pe an”, au scris nemții.

