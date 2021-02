Dortmund i-a gasit inlocuitor lui Jadon Sancho! Cine sunt fotbalistii de pe lista scurta a Borussiei

Jadon Sancho a fost subiectul verii pentru cei de la Manchester United, fiind dorit si ofertat in mai multe randuri de englezi, care insa nu au reusit aducerea atacantului englez.

Nemtii de la Dortmund se pregatesc de o eventuala plecare a lui Sancho, in vara lui 2021, si au pus ochii pe doi fotbalisti pentru inlocuirea acestuia.

Conform celor de la Bild, este vorba de Memphis Depay si Donyell Malen, jucatori care sunt pe lista scurta a celor de la Dortmund.

Depay, trecut pe la Manchester United, unde din pacate nu s-a adaptat, a fost om de baza de cand s-a realizat transferul la Lyon, reusind 65 de goluri si 49 de pase decisive, in 160 de partide pentru francezi.

Celalalt jucator de pe lista Borussiei, Donyell Malen, este de asemenea olandez, precum Depay, si evolueaza pentru PSV Eindhoven, unde a fost adus dupa ce si-a petrecut junioratul la Ajax si la Arsenal.

Malen, international pentru nationala Olandei, a evoluat in 100 de partide pentru PSV, unde a marcat de 45 de ori si a oferit 21 de assist-uri. A mai fost dorit de Napoli in trecut, insa o accidentare la ligamente l-a tinut pe Malen in afara gazonului 6 luni, iar transferul a picat.