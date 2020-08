Transferul lui Sancho la Manchester United, blocat! Dortmund a facut anuntul in legatura cu viitorul mijlocasului englez 

Jadon Sancho este dorit cu insistenta de conducerea celor de pe Old Trafford.

Desi s-a tot discutat de mutarea lui Jadon Sancho (20 de ani) pe Old Trafford, aceasta nu va mai avea loc oficial. Manchester United facuse o oferta de 120 de milioane de euro in schimbul jucatorului, insa nemtii au refuzat-o. Mijlocasul engleza va mai ramane pentru inca un sezon pe "Signal Iduna Park".

"Nu exista loc de interpretari, Jadon va juca pentru noi in sezonul 2020/2021. Asta e raspunsul final, nu exista loc de interpretari", a declarat Hans-Joachim Watzke, citat de Goal.com.

Sancho a fost un jucator letal pentru Borussia in ultimul sezon. In 44 de aparitii in toate competitiile, el a inscris 20 goluri si 20 de assist-uri.

117 milioane de euro este cota de piata a lui Sancho, conform Transfermarkt.

Conducerea celor de la United se poate orienta acum inspre Ousmane Dembele, jucator pus pe lista de transferuri de Barcelona.

VIDEO - Jadon Sancho in actiune: