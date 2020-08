Daca nu va ajunge Sancho la Manchester United, englezii se reorienteaza! Vor un jucator de pe Camp Nou

Manchester United insista pentru transferului tanarului jucator al Borussiei Dortmund, Jadon Sancho.

Oficialii de pe Old Trafford se reorienteaza daca nu vor reusi sa-l aduca pe Sancho. Acestia vor sa faca transferuri importante in aceasta vara si au pus ochii pe Ousmane Dembele de la Barcelona, fotbalist adus in 2017 pentru suma de 138 de milioane de euro de la Borussia Dortmund. Catalanii l-au pus pe lista urgenta de transferuri pe Dembele, deoarece vor sa obtina bani pentru a aduce alti jucatori. Doar 9 meciuri a jucat francezul in sezonul trecut.

Directorul Borussiei a declarat recent ca Dortmund se va baza pe serviicile lui Sancho si in sezonul urmator.

"Contam pe el. In sezonul urmator va juca la noi, cred ca asta raspunde la toate intrebarile", a declarat Michael Zord, conform Sport.es.

56 de milioane de euro este cota de piata a lui Dembele conform Transfermakt.