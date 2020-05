Doliu in familia lui Radja Nainggolan! Nepoata de doar 25 de ani a fotbalistului a incetat din viata: "Du-te la mama si da-i o imbratisare mare"

Liefste schat, we zullen je allemaal missen.. u ventje, de kids, de papa ,de zussen en broers ,iedereen... zo jong kan ik nog steeds niet geloven.... ga nu naar de moeke en geeft ze nen dikke knuffel... en zij beschermt u verder... we all gonna miss you❤️❤️❤️

