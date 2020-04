Un fotbalist din Serie A isi face coechipierii gelosi cu iubita sa romanca

Modelul are o relatie cu un fost jucator de la Milan, Fiorentina si Sampdoria.

Andrea Sasu (30 ani) s-a nascut la Pascani si este stabilita de mai multi ani la Milano, unde are o cariera ifrumoasa n modelling. De-a lungul ultimilor ani, ea a avut relatii cu motociclistul din Moto GP Andrea Iannone si cu designerul german Philipp Plein, dar a fost vazuta si impruena cu modelul Jeremy Meeks. Acum, ea se iubeste cu fotbalistul Riccardo Saponara, mijlocasul care este imprumutat de Genoa la Lecce, dar a evoluat in trecut la Ravenna, Empoli, AC Milan, Fiorentina si Sampdoria, fiind cotat in trecut la 15 milioane de euro. Pasionata de motociclism, kickboxing si fitness, frumoasa romanca a creat senzatie cand a aparut la bratul lui „Ricky” la mai multe evenimente mondene si presa din Peninsula o considera una dintre cele la atragatoare iubite de sportiv din Italia.