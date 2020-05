Ianis, prioritatea numarul unu pentru Lazio! Clubul din Serie A renunta la un campion mondial pentru transferul romanului: decizia luata de italieni

Ianis Hagi a devenit principala tinta a clubului Lazio, anunta italienii de la Gazzetta dello Sport.

Interesul lui Lazio pentru Ianis este din ce in ce mai intens si italienii au renuntat recent la transferul lui Mario Gotze, pentru a se concentra exclusiv pe aducerea internationalului roman.

Tuttomercatoweb.com, care citeaza Gazzetta dello Sport, anunta ca oficialii gruparii de pe Stadio Olimpico vor incerca sa faca tot posibilul pentru a-l aduce pe Ianis Hagi in aceasta vara.

Pretentiile financiare ale lui Mario Gotze, fost campion mondial cu Germania in 2014, au facut ca transferul lui la Lazio sa pice.

Lazio spera in continuare ca Rangers sa nu il transfere definitiv pe Ianis, considerand ca ar putea negocia mult mai usor cu Genk.

Belgienii sunt gata sa solicite in schimbul lui Ianis nu mai putin de 10 milioane de euro, mai informeaza sursa citata.

Ianis a fost cumparat de Genk in vara trecuta de la Viitorul, cand belgienii plateau in schimbul lui 4 milioane de euro. In iarna fost imprumutat la Glasgow Rangers pentru a prinde mai multe minute in teren. Romanul a impresionat in Scotia si in cele 12 aparitii pe care le-a avut sub comanda lui Steven Gerrard a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere 2 pase decisive.