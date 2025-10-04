Veteranul Lukas Podolski, care a împlinit 40 de ani la începutul lunii iunie, campion mondial cu Germania în 2014, este încă în activitate, în țara natală (Polonia), acolo unde evoluează de patru ani la Gornik Zabrze.

După retragerea din fotbalul care contează cu adevărat, Podolski a rămas conectat la realitatea economică. Deține deja o rețea de circa 60 de restaurante kebab în Germania, iar în vară a deschis primul punct și în Polonia, chiar în centrul orașului Zabrze.

Lukas Podolski nu se retrage nici la 40 de ani!

Lukas Podolski s-a născut în Polonia, dar a reprezentat Germania la cel mai înalt nivel (130 de selecții și 49 de goluri - locul 3 all-time la ambele categorii): campion mondial în 2014, semifinalist la CM 2006 și 2010, vicecampion european în 2008 și semifinalist la CE 2012.

Joacă tot mai rar la actuala echipă, iar vârsta pare că își spune cuvântul și în cazul său. În ultimele meciuri nu prea a mai evoluat, dar a ținut să își susțină colegii din tribune! Pe conturile de socializare ale lui Podolski au fost postate poze cu el din peluză, alături de nucleul dur al fanilor celor de la Gornik Zabrze.

”Cu a noastră Torcida Gornil (n.r. – fanii din nucleul dur ai echipei). Pasiune incredibilă. Acesta e fotbalul!”, a postat Podolski pe contul de Instagram, atașând o fotografie din peluză.

Atacant de legendă Podolski, cu un CV impresionant

Aflat pe final de carieră, Podolski a jucat cel mai mult pentru FC Koln, pentru care a adunat 181 de partide, a marcat de 86 de ori și a oferit 41 de pase decisive. Pentru Bayern Munchen a adunat 106 apariții, a marcat de 26 de ori și a pasat decisiv în 20 de rânduri, în timp ce la Arsenal, de exemplu, în 82 de jocuri a punctat de 31 de ori și a oferit asisturi în 15 rânduri.

Pentru actuala echipă are 25 de goluri și 22 de pase decisive, în 123 de prezențe.

