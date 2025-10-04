Mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani a fost protagonist în remiza spectaculoasă dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, scor 2-2. Ianis Hagi a reușit un gol superb din lovitură liberă și o pasă decisivă.



Nota primită de Ianis Hagi după ce și-a trecut în cont un gol și un assist la noua echipă



Titularizat de antrenorul echipei din Alanya, Ianis a deschis scorul în minutul 14 cu o execuție de manual, direct din lovitură liberă. Balonul s-a oprit în vinclu, fără nicio șansă pentru portarul advers.



În repriza secundă, după ce Genclerbirligi a egalat, Hagi a fost din nou decisiv. În minutul 69, românul a oferit o pasă genială în spatele apărării pentru sud-coreeanul Ui-Jo Hwang, care a readus-o pe Alanyaspor în avantaj.



Ianis a fost schimbat în minutul 77, fiind printre cei mai activi jucători de pe teren. Platforma SofaScore i-a oferit nota 7.6, a doua cea mai mare a meciului, după portarul Ertugrul Tașkiran (7.9).

Reacția turcilor după primul gol al lui Ianis Hagi în Super Lig

”Lovitură liberă executată incredibil de Ianis Hagi în meciul cu Genclerbirligi! Ne amintește de tatăl său”, a titrat Sabah.

Turcii au avut cuvinte de laudă la adresa internaționalului român și nu au putut să nu remarce asemănarea cu tatăl său, legendarul Gică Hagi. De altfel, turcii au subliniat că golul lui Ianis a venit la 10.640 de zile după ce tatăl său reușea să înscrie primul său gol în Turcia, împotriva lui Trabzonspor, tot din lovitură liberă.

”Ianis Hagi, noul jucător al lui Alanyaspor, care a jucat pe teren propriu cu Gencclrbirligi, ne-a adus aminte de tatăl său, Gheorghe Hagi, cu golul său marcat din lovitură liberă. (...)

În minutul 14 al partidei, Alanyaspor a obținut o lovitură liberă, iar Ianis Hagi a marcat cu un șut de la distanță, aducându-și echipa în avantaj cu 1-0.

După golul lui Hagi, tatăl său, Gheorghe Hagi, a fost copleșit de emoție. Potrivit datelor Opta, Ianis a înscris primul său gol din lovitură liberă în Super Lig la 10.640 de zile după ce tatăl său, Gheorghe Hagi, marcase primul său gol din lovitură liberă pe 17 august 1996, împotriva celor de la Trabzonspor”, au scris jurnaliștii din Turcia.

