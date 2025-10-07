CITEȘTE ȘI: Edward Iordănescu cu Legia, exact ca Gigi Becali cu FCSB! Doar că lui nu i-a ieșit: ”Acest plan a eșuat”

”Ridicol”, astfel a numit fostul fotbalist polonez Wojciech Jagoda, expertul Canal+ Sport, ceea ce se întâmplă acum cu Edward Iordănescu la Legia Varșovia.

Echipa antrenată de fostul selecționer al României vine după derby-ul pierdut cu liderul Gornik Zabrze, scor 1-3, care a urmat eșecului din Europa, 0-1 cu Samsunspor.

”Îi înțeleg pe suporterii Legiei. Au dreptul să se simtă așa. Antrenorul lor i-a expus la ridicol.

A fost un moment în acest meci, undeva în jurul minutului 70, în care Legia ar fi putut ieși cu fața curată din această prestație foarte nereușită. A fost momentul în care suporterii au aprins torțe și a apărut mult fum.

Dacă Legia ar fi fugit de pe stadion și s-ar fi întors la Varșovia, probabil că și-ar fi salvat puțin reputația. Dar, deoarece nu i-a venit această idee, s-a expus pe sine și pe suporterii săi la ridicol. Dar cine îl poate opri pe omul bogat?”, a răbufnit Jagoda la Meczyki.

”Trăiește tot timpul cu un picior în Varșovia și cu celălalt în București”



Iordănescu junior nu a scăpat nici el de criticile jurnalistului, care a subliniat că deciziile românului provoacă și mai multă confuzie la echipă:

”Edward Iordănescu susține că noi, cei care comentăm Ekstraklasa, avem adesea dublă personalitate. Am impresia că el este cel care are dublă personalitate. Trăiește tot timpul cu un picior în Varșovia și cu celălalt în București. Și cred că nici asta nu ajută”.

Iar sentința celor de la Goal.pl este clară: Legia a pierdut nu numai puncte, ci și imaginea unei echipe care ar fi trebuit să lupte pentru titlu, iar Edward Iordănescu este pe făraș, în ciuda declarațiilor de susținere venite din partea conducerii Legiei.

