Deși a fost dorit în vară la echipe precum Legia Varșovia, acolo unde s-ar fi reîntâlnit cu Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale, sau la Vitoria Guimaraes, Pușcaș nu a semnat și așteaptă încă oferte.

Getafe ia în considerare să îl oferteze pe George Pușcaș

Zilele trecute, Alex de Llano, un cunoscut jurnalist din Spania l-a propus pe Pușcaș la Getafe, echipa care este în căutarea unui număr 9.

Gol Digital susține că Getafe ia într-adevăr în considerare să îl oferteze pe George Pușcaș, pe care îl consider încă un jucător cu un potențial imens, chiar dacă evoluțiile sale din ultimii ani nu s-au ridicat la cel mai bun nivel.

În căutarea unui vârf veritabil, numele lui George Pușcaș a ajuns pe masa celor de la Getafe, iar spaniolii susțin că oficialii clubului din La Liga sunt deciși să îi ofere un contract internaționalului român. Cu toate acestea, jurnaliștii iberici avertizează cu privire la riscurile pe care le implică transferul unui jucător precum George Pușcaș.

”Getafe este unul dintre cluburile care încă mai caută un atacant, iar George Pușcaș este unul dintre numele vehiculate. Echipa de pe Coliseum Alfonso Perez vrea să aibă o alternativă la Borja Mayoral. Astfel, numele românului a apărut ca una dintre soluțiile ofensive luate în calcul.

Getafe a început deja să ia în considerare mai multe nume pentru a-și întări atacul, iar George Pușcaș este unul dintre cei disponibili. Atacantul român este liber de contract după perioada petrecută la Bodrum FK, unde a avut evoluții remarcabile. A marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 38 de meciuri. Cu o înălțime de 1,88 m, este un atacant puternic fizic, bun în jocul aerian și capabil să protejeze mingea în apropierea porții adverse.

În acest context, Getafe CF vrea să semneze imediat un contract cu George Pușcaș, un jucător care încă își caută echipă pentru a-și continua cariera. Este totuși o alegere riscantă, având în vedere forma sa actuală și statutul de jucător liber de contract. Cu toate acestea, el a fost cândva unul dintre cei mai promițători jucători ai fotbalului românesc, chiar dacă nu a atins nivelul așteptat, însă are în continuare talentul și timpul necesar pentru a-și redresa cariera”, au scris spaniolii.

Alex de Llano l-a propus pe George Pușcaș la Getafe

Alex de Llano, un alt jurnalist cunoscut în Spania, a comentat posibilitatea ca Bamford să semneze cu Getafe și a venit cu o propunere diferită, din punctul său de vedere, mai bună pentru clubul din La Liga: George Pușcaș.

”Îl văd greu de integrat pe Bamford în jocul echipei, nu este o garanție în jocul direct, deși poate contribui în combinațiile pe jos, jucând cu spatele la poartă și în pressing.

În plus, relația lui cu golul nu a fost niciodată foarte bună. Dintre jucătorii liberi de contract, George Pușcaș mi pare o variantă mai potrivită”, a spus Alex de Llano.

