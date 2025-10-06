VIDEO Edward Iordănescu cu Legia, exact ca Gigi Becali cu FCSB! Doar că lui nu i-a ieșit: ”Acest plan a eșuat”

Alexandru Hațieganu
Legia Varșovia, echipa antrenată de tehnicianul român, dintr-un eșec într-altul.

Gornik Zabrze Ousmane Sow Ekstraklasa edward iordanescu Legia Varsovia
Legia Varşovia, formaţie pregătită de antrenorul român Edward Iordănescu, a pierdut din nou în Ekstraklasa.

SOW much power!

Legia a fost învinsă de liderul Gornik cu 3-1, derby jucat la Zabrze, după golurile înscrise de Maksim Hlan (22) și Ousmane Sow (dublă în minutele 31 și 83). 

Pentru echipa lui Iordănescu a marcat Vahan Biceahcian (90).

Trupa lui Iordănescu junior venea după eșecul din Conference League, 0-1 cu Samsunspor, iar polonezii de la Goal.pl au explicat ”strategia” falimentară a tehnicianului român, una care aduce cu cea încercată, cu succes însă, de Gigi Becali la FCSB în ultimele două partide ale campioanei:

”Legia a venit la debry-ul cu Gornik Zabrze cu un obiectiv clar: să reafirme că prioritar pentru echipă este campionatul intern. 

Meciul ar fi trebuit să fie o demonstrație a formației din Varșovia, care se concentrează pe Ekstraklasa.

Din acest motiv, Edward Iordănescu a și folosit în ultimul meci din Conference League, cel cu Samsunspor, un prim unsprezece cu mai multe rezerve, sperând astfel să acorde mai multe zile de odihnă liderilor din echipă.

Însă acest plan a eșuat. Legia a pierdut și joi, și duminică”.

Gornik Zabrze este lider în clasament, cu 22 puncte (11 jocuri), urmată de Jagiellonia Bialystok, 21 p (10 j), KS Cracovia, 18 p 910 j), Korona Kielce, 18 p (11 j), etc. 

Legia se află pe 7, cu 15 p (10 j), iar Rakow, echipa lui Bogdan Racovițan, a urcat pe 9, cu 14 p (10 j), după 2-0 cu Motor Lublin.

Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Perfecțiune în Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul "câinilor"
Ce a scris FCSB despre Universitatea Craiova după meciul de duminică
Dinamo - Barcelona în cupele europene! Primul meci se joacă în această lună
Postecoglou, aflat în pragul demiterii, răspuns brutal pentru jurnaliști: "Poate și voi păreați o cauză pierdută, dar părinții voștri nu au renunțat"
Cum arată Camila „Barbie" Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție" din tenis
Alex Corneschi e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: "Nu cred că va ma juca prea mult!"

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: "L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?"

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul meciului: "Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!"

Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și "evoluție fantastică"

