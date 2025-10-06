Legia a fost învinsă de liderul Gornik cu 3-1, derby jucat la Zabrze, după golurile înscrise de Maksim Hlan (22) și Ousmane Sow (dublă în minutele 31 și 83).

Trupa lui Iordănescu junior venea după eșecul din Conference League, 0-1 cu Samsunspor, iar polonezii de la Goal.pl au explicat ”strategia” falimentară a tehnicianului român, una care aduce cu cea încercată, cu succes însă, de Gigi Becali la FCSB în ultimele două partide ale campioanei:

”Legia a venit la debry-ul cu Gornik Zabrze cu un obiectiv clar: să reafirme că prioritar pentru echipă este campionatul intern.

Meciul ar fi trebuit să fie o demonstrație a formației din Varșovia, care se concentrează pe Ekstraklasa.

Din acest motiv, Edward Iordănescu a și folosit în ultimul meci din Conference League, cel cu Samsunspor, un prim unsprezece cu mai multe rezerve, sperând astfel să acorde mai multe zile de odihnă liderilor din echipă.

Însă acest plan a eșuat. Legia a pierdut și joi, și duminică”.

Gornik Zabrze este lider în clasament, cu 22 puncte (11 jocuri), urmată de Jagiellonia Bialystok, 21 p (10 j), KS Cracovia, 18 p 910 j), Korona Kielce, 18 p (11 j), etc.

Legia se află pe 7, cu 15 p (10 j), iar Rakow, echipa lui Bogdan Racovițan, a urcat pe 9, cu 14 p (10 j), după 2-0 cu Motor Lublin.

