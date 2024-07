Zlatan nu se joacă: doi jucători de la AC Milan, de 29 și 27 de ani, trimiși la echipa de tineret!

Luni, AC Milan l-a prezentat oficial pe portughezul Paulo Fonseca în funcția de antrenor. La conferința de presă a participat și Zlatan Ibrahimovic, care a vorbit despre situațiile mai multor jucători din cadrul lotului.

Ibrahimovic a anunțat că atacantul Divock Origi (29 de ani) și fundașul Fodé Ballo-Touré (27 de ani) nu mai fac parte din planurile clubului și că au fost trimiși la Milan Futuro, echipa de tineret a clubului, care va juca din sezonul viitor în Serie C.

"Origi și Ballo-Toure au fost convocați, dar pentru echipa de tineret a lui AC Milan. Nu vor face parte din planurile primei echipe", a spus Ibrahimovic.

Divock Origi, atacant cu 32 de meciuri la naționala Belgiei, care a câștigat Liga Campionilor sau Premier League cu Liverpool, a fost transferat de AC Milan în 2022, însă nu a reușit să se impună. A marcat doar două goluri în 36 de apariții, iar stagiunea precedentă a fost împrumutat la Nottingham Forest.

Fodé Ballo-Touré a fost cumpărat de AC Milan în 2021, de la AS Monaco, pentru 5,4 milioane de euro. Internaționalul senegalez a fost și el împrumutat sezonul trecut, la Fulham.

Acum, după anunțul clar al lui Zlatan Ibrahimovic, este de așteptat ca ambii jucători să fie cedați de AC Milan în această vară la alte echipe.

