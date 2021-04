Lista "neagra" de la Liverpool! Ce jucatori pot pleca de pe Anfield la finalul sezonului, dupa rezultatele sub asteptari

Liverpool nu a reusit sezonul bun de anul trecut, cand a castigat titlul, prima data in era Premier League.

Echipa antrenata de Jurgen Klopp va primi intarire din sezonul urmator, dupa ce antrenorul a primit asigurari de la conducerea clubului ca nu se pune problema sa fie dat afara, indiferent de cum se termina sezonul echipei, iar pentru perioada de transferuri, neamtul urmeaza sa beneficieze de 250 de milioane de euro.

Totusi, vor exista si plecari, nu doar veniri, iar printre jucatorii care se pare ca vor pleca se numara portarul de rezerva, Adrian, Xherdan Shaqiri, care nu si-a mai gasit locul in echipa in actuala stagiune, dupa ce in anii precedenti era un membru important in sistemul de rotatie impus de Klopp.

Divock Origi, "eroul" din dubla cu Barcelona de acum doi ani, nu a mai prins nici el foarte minute si este gata de plecare, iar Georginio Wijnaldum va ramane fara contract la finele sezonului, iar prelungirea nu mai este o optiune, dupa cum se pare, olandezul fiind dorit in trecut de Barcelona, insa nu se stie care va fi traseul mijlocasului din vara.