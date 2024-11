În perioada de mercato din vara trecută, AC Milan a vrut să-i rezilieze contractul lui Divock Origi, dar belgianul a refuzat, având o înțelegere valabilă până în iulie 2026, cu un salariu de 4 milioane de euro pe an.



Nu vrea să părăsească Italia, deoarece pierde reducerea de impozit pe salariu

Acesta a fost trimis să se antreneze cu echipa Milan Futuro, care evoluează în Serie C, nu a evoluat în niciun meci pentru formația de seniori, în acest sezon, și a pierdut și selecția la naționala Belgiei. Un idol al fanilor lui Liverpool, echipă unde a contribuit la realizările din era Klopp, deși nu era titular indiscutabil, Origi a ajuns gratis la AC Milan, în iulie 2022. Nu a reușit să se impună pe San Siro, fiind împrumutat la Nottingham Forest, în stagiunea precedentă.



Conform jurnaliștilor britanici, acesta ar fi avut oferte tentante din MLS (Los Angeles FC, FC Dallas, Orlando City FC, FC Cincinnati), Turcia și din alte campionate europene de top, dar dorește să rămână în Italia, pentru a beneficia de taxele mai mici pe salariu. Statul italian cere ca lucrătorii străini să rămână cel puțin șase luni pe an în interiorul granițelor țării pentru a beneficia de facilități fiscale.

Recent, acesta a trebuit să-și ia un antrenor personal, pentru că nu a mai fost lăsat la antrenamentele echipei U23. Cel mai probabil, Origi va fi împrumutat la o altă echipă din Serie A, în această iarnă, dar Milan va trebui să suporte o parte din salariu. De serviciile sale ar fi interesate Fiorentina, Lazio, Torino și Como.



Se trage dintr-o familie de fotbaliști originară din Kenya

Divock Okoth Origi (29 de ani) este născut la Ostend din părinți originari din Kenya. El a evoluat pentru Lille (2012-2015), Liverpool (2015-2017, 2018-2022), VfL Wolfsburg (2017-2018 / împrumutat), AC Milan (2022-2023, 2024-prezent) și Nottingham Forest (2023-2024 / împrumutat). Are 32 de selecții și 3 goluri pentru naționala Belgiei, iar în palmares are Champions League (2018-2019), Supercupa Europei (2019), FIFA Club World Cup (2019), Premier League (2019-2020), FA Cup (2021-2022), EFL Cup (2021-2022), o finală de Europa League (2015-2016) și Belgian Sportsman Promising Talent of the Year (2014).



Fratele său, Mike Origi, a fost internațional kenyan și a evoluat ca atacant la echipe precum Oostende, Harelbeke, Genk și Molenbeek, vărul său, Arnold Origi, a jucat la echipe din Norvegia, Suedia și Finlanda, iar unchii săi, Austin, Gerald și Anthony Origi, au fost legitimați la cluburi din Kenyan Premier League. Momentan este cotat la doar 5 milioane de euro, după ce ajunsese să valoreze 20 de milioane de euro, în 2019.

Foto - Getty Images