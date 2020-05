Pablo Brandan vrea sa fie antrenorul Universitatii Craiova! "Stiu limba, cunosc campionatul si prima optiune va fi Craiova"

Argentinianul a ramas placut impresionat de perioada petrecuta in Romania, mai ales de cea de la Craiova si a recunoscut ca in viitor ar vrea sa devina antrenorul oltenilor.

El a declarat pentru Oltenia TV ca se pregateste sa devina antrenor, iar prima echipa din Liga 1 pe care doreste sa o antreneze este Universitatea Craiova.

"Vreau sa ajung antrenor la o echipa din Romania. Vreau sa fac putin cariera in Argentina si apoi sa vin in Romania. Stiu limba, cunosc campionatul si prima optiune va fi Craiova. Am fost bine primit mereu acolo. Chiar daca am jucat un an, a fost foarte intens. O sa mai treaca putin timp pana atunci. Primaria si domnul Rotaru au facut o treaba buna cu bazele sportive pentru Craiova. Smiley si imnul Craiovei se aud mereu in casa mea", e declarat fostul jucator de la Urziceni.

Pablo Brandan s-a retras din activitatea de fotbalist in 2018. In trecut el a mai evoluat pentru Unirea Urziceni, FCSB, Universitatea Craiova, ASA Targu Mures şi Viitorul Constanta.