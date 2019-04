Infrangere DRAMATICA pentru Reghecampf! Au condus de doua ori, dar au pierdut categoric. Ce loc ocupa Al Wasl in Emirate

Al Wasl a pierdut dramatic cu 2-4 in fata celor de la Al Nasr.

Echipa antrenata de Laureantiu Reghecampf a condus de doua ori, insa nu a reusit sa castige meciul. Caio Canedo a deschis scorul repede, in minutul 7. Negredo a adus egalarea in minutul 53, iar acelasi Caio Canedo a readus echipa lui Reghe in avantaj in minutul 61.

Echipa lui Reghe a ramas in 10 din minutul 52, dupa eliminarea lui Salem Juma Awad.

Al Nasr s-a dezlantuit dupa aceea. Negredo a mai marcat de doua ori, in minutele 77 si 90+1, iar Salman a bagat si el mingea in poarta in minutul 83.

Scorul putea fi 5-2, dar gazdele au ratat un penalty in minutul 14 prin autorul hat-trick-ului, Negredo.

Al Wasl e pe opt in clasament, cu 23 de puncte, in timp ce Al Nasr ocupa pozitia a 11-a, cu 20 de puncte.