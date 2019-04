Soc total de la Reghecampf! Si-a anuntat plecarea de la Al Wasl: "Ma voi intoarce acolo sa castig titlul!"

Laurentiu Reghecampf a surprins intr-o conferinta de presa in care a anuntat ca vrea sa se intoarca la fosta sa echipa, Al Hilal.

Antrenorul celor de la Al Wasl, Laurentiu Reghecampf, a surprins pe toata lumea la ultima conferinta de presa la care a anuntat ca vrea sa se intoarca la echipa pe care a antrenat-o timp de 8 luni in 2014 si 2015, Al Hilal. Reghecampf spune ca are de luat o revansa dupa finala Ligii Campionilor Asiei, pierduta atunci de Al Hilal contra celor de la Western Sydney Wanderers, scor 1-0.



"Al Hilal este inca in inima mea. In curand ma voi intoarce acolo pentru a castiga acel titlu ce ne-a fost furat. Noi nu am pierdut finala, ci ne-a fost furata" a declarat Laurentiu Reghecampf.

Declaratia lui Reghecampf e cu atat mai surprinzatoare cu cat el tocmai si-a prelungit contractul cu Al Wasl pentru inca 2 ani.