Dennis Man (27 de ani) a luat o decizie foarte inspirată, atunci când a părăsit Parma și a semnat cu PSV Eindhoven! La cinci luni după această mutare, fostul star al FCSB-ului are numai motive de satisfacție.

În primul rând, Man a ajuns să joace în Champions League cu gruparea din Eindhoven și e ca și campion deja, în Olanda. PSV are un avans de 15 puncte față de locul 2, ocupat de Ajax, dar și un meci mai puțin disputat.

Dar Man are și un alt motiv pentru care trebuie să fie recunoscător că ajuns sub comanda lui Peter Bosz (62 de ani). Acesta e un tehnician exigent, dar unul care îl apreciază foarte mult pe Man. Ultima confirmare, în acest sens, tocmai am primit-o, în această seară.

Dennis Man, titular în PSV Eindhoven- NAC Breda

La mijlocul săptămânii, în Newcastle – PSV (3-0), Dennis Man a fost „omul invizibil“, după cum Sport.ro a arătat aici. De altfel, internaționalul român a fost aspru criticat pentru prestația sa, în meciul din Champions League.

Chiar și așa, Man a primit credit din partea antrenorului Peter Bosz și pentru duelul din această seară, în campionatul Olandei. Potrivit presei locale, Man e anunțat titular, în meciul PSV Eindhoven – NAC Brenda (ora 21:00), contând pentru etapa a 20-a.

În acest sezon, Dennis Man a adunat 22 de meciuri, 6 goluri și 6 pase de gol pentru PSV, în 1,296 de minute petrecute pe teren.

