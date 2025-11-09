LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, Dennis Man urmează să joace cu PSV Eindhoven în deplasarea de la AZ Alkmaar.

Veste mare pentru Dennis Man! Calculele au fost refăcute



Zilele trecute, Dennis Man a fost titular în remiza dintre PSV Eindhoven, echipa la care internaționalul român a ajuns în vară, și Olympiacos, scor 1-1, în faza principală Champions League.

Dacă în runda precedentă, contra lui Napoli, scor 6-2, Dennis Man a reușit o ”dublă”, împotriva grecilor, randamentul fostului jucător de la FCSB nu a mai fost același.

Cu toate acestea, Dennis Man a primit o veste bună din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Este posibil ca internaționalul român să evolueze în primăvara europeană sau, cel puțin, în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale celei mai prestigioase competiții europene.

Cu punctul obținut din meciul cu Olympiacos, PSV a urcat pe locul 17 în clasament, cu cinci puncte strânse în patru meciuri. În aceste condiții, potrivit calculelor celor de la Football Meets Data, PSV ar putea prinde un loc în primele 24 de echipe, ceea ce le-ar da posibilitatea olandezilor să joace barajul pentru calificarea în optimi. Experții susțin că sunt șanse de 60% ca acest lucru să se întâmple.

Totuși, în opinia FMD, PSV nu poate spera la o clasare în primele opt echipe pentru a se califica direct în optimi. Calculele indică doar 1% șanse ca acest scenariu să se realizeze.

Statisticienii au spus chiar și peste ce echipe ar putea da PSV Eindhoven la baraj. În momentul de față, în cele mai multe dintre simulările realizate de FMD, Newcastle va fi adversara lui Dennis Man dacă PSV va ajunge la baraj, cu 6.6% șanse. Echipa antrenată de Eddie Howe este urmată de Atletico Madrid (6.5% șanse) și Tottenham (5.9% șanse).

S-a convins în privința lui Dennis Man după ultima prestație a românului: ”Eram nehotărât!”



Dennis Man a devenit unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui PSV Eindhoven, după ce în meciul cu Fortuna Sittard, scor 5-2, internaționalul român a reușit să contribuie cu un gol și cu o pasă decisivă.

Fostul internațional olandez Arnold Muhren, ex-Ajax Amsterdam sau Manchester United în anii '70-'80, a alcătuit pentru De Telegraaf echipa ideală din Eredivisie.

Muhren a stat pe gânduri dacă să îl includă în aceasta și pe Dennis Man, fotbalistul ajuns în vară la PSV Eindhoven, dar golul și pasa de gol reușite de internaționalul român în meciul cu Fortuna Sittard l-au convins pe fostul international olandez că Man și-a câștigat dreptul de a face parte din echipa etapei.

Muhren a avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului român și crede că Man ”și-a găsit locul” la PSV Eindhoven.

”Eram nehotărât între Dennis Man de la PSV și Miguel Rodriguez de la FC Utrecht. Faptul că Man a fost implicat în două goluri a fost factorul decisiv.

Și-a găsit locul la PSV. Este rapid și poate pasa atât în interiorul, cât și în afara careului. Centrarea din care Saibari a înscris cu capul a fost excepțională. Iar el însuși a marcat după o acțiune individuală superbă”, a spus fostul internațional olandez Arnold Muhren pentru De Telegraaf.

