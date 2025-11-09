LIVE TEXT Dennis Man în AZ Alkmaar - PSV Eindhoven, LIVE TEXT pe Sport.ro!

Dennis Man &icirc;n AZ Alkmaar - PSV Eindhoven, LIVE TEXT pe Sport.ro! Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Românul din Eredivisie este în formă maximă.

TAGS:
Dennis ManPSV EindhovenAZ AlkmaarEredivisieSport.ro
Din articol

AZ Alkmaar - PSV Eindhoven

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, Dennis Man urmează să joace cu PSV Eindhoven în deplasarea de la AZ Alkmaar.

Partida contează pentru etapa a 12-a din Eredivisie, campionatul Olandei.

Clasamentul LIVE din Eredivisie

Clasamente oferite de Sofascore

Veste mare pentru Dennis Man! Calculele au fost refăcute

Zilele trecute, Dennis Man a fost titular în remiza dintre PSV Eindhoven, echipa la care internaționalul român a ajuns în vară, și Olympiacos, scor 1-1, în faza principală Champions League.

Dacă în runda precedentă, contra lui Napoli, scor 6-2, Dennis Man a reușit o ”dublă”, împotriva grecilor, randamentul fostului jucător de la FCSB nu a mai fost același.

Cu toate acestea, Dennis Man a primit o veste bună din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Este posibil ca internaționalul român să evolueze în primăvara europeană sau, cel puțin, în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale celei mai prestigioase competiții europene.

Cu punctul obținut din meciul cu Olympiacos, PSV a urcat pe locul 17 în clasament, cu cinci puncte strânse în patru meciuri. În aceste condiții, potrivit calculelor celor de la Football Meets Data, PSV ar putea prinde un loc în primele 24 de echipe, ceea ce le-ar da posibilitatea olandezilor să joace barajul pentru calificarea în optimi. Experții susțin că sunt șanse de 60% ca acest lucru să se întâmple.

Totuși, în opinia FMD, PSV nu poate spera la o clasare în primele opt echipe pentru a se califica direct în optimi. Calculele indică doar 1% șanse ca acest scenariu să se realizeze.

Statisticienii au spus chiar și peste ce echipe ar putea da PSV Eindhoven la baraj. În momentul de față, în cele mai multe dintre simulările realizate de FMD, Newcastle va fi adversara lui Dennis Man dacă PSV va ajunge la baraj, cu 6.6% șanse. Echipa antrenată de Eddie Howe este urmată de Atletico Madrid (6.5% șanse) și Tottenham (5.9% șanse).

S-a convins în privința lui Dennis Man după ultima prestație a românului: ”Eram nehotărât!”

Dennis Man a devenit unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui PSV Eindhoven, după ce în meciul cu Fortuna Sittard, scor 5-2, internaționalul român a reușit să contribuie cu un gol și cu o pasă decisivă.

Fostul internațional olandez Arnold Muhren, ex-Ajax Amsterdam sau Manchester United în anii '70-'80, a alcătuit pentru De Telegraaf echipa ideală din Eredivisie.

Muhren a stat pe gânduri dacă să îl includă în aceasta și pe Dennis Man, fotbalistul ajuns în vară la PSV Eindhoven, dar golul și pasa de gol reușite de internaționalul român în meciul cu Fortuna Sittard l-au convins pe fostul international olandez că Man și-a câștigat dreptul de a face parte din echipa etapei.

Muhren a avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului român și crede că Man ”și-a găsit locul” la PSV Eindhoven.

”Eram nehotărât între Dennis Man de la PSV și Miguel Rodriguez de la FC Utrecht. Faptul că Man a fost implicat în două goluri a fost factorul decisiv.

Și-a găsit locul la PSV. Este rapid și poate pasa atât în interiorul, cât și în afara careului. Centrarea din care Saibari a înscris cu capul a fost excepțională. Iar el însuși a marcat după o acțiune individuală superbă”, a spus fostul internațional olandez Arnold Muhren pentru De Telegraaf.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Exercițiu NATO de amploare, &icirc;n Rom&acirc;nia. Mii de militari vor dormi &icirc;n c&acirc;mp deschis, &icirc;n tranșee, fără acces la săli de mese
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Mai ceva dec&acirc;t Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de c&acirc;mp intrat &icirc;n poartă a apărat un penalty &icirc;n prima ligă
Mai ceva decât Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de câmp intrat în poartă a apărat un penalty în prima ligă
Scandal uriaș &icirc;n Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Scandal uriaș în Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie
Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie
Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. ECHIPELE DE START Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci!
Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. ECHIPELE DE START Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci!
Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri
Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Epava&ldquo; luată de Lucescu la națională: &bdquo;rupe&ldquo; banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: 5 stele!

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"

Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot

Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot



Recomandarile redactiei
Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie
Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie
Scandal uriaș &icirc;n Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Scandal uriaș în Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Mai ceva dec&acirc;t Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de c&acirc;mp intrat &icirc;n poartă a apărat un penalty &icirc;n prima ligă
Mai ceva decât Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de câmp intrat în poartă a apărat un penalty în prima ligă
Marius Șumudică a dat verdictul despre Rapid, după ce fosta sa echipă a urcat pe primul loc: &rdquo;Are cel mai norocos an&rdquo;
Marius Șumudică a dat verdictul despre Rapid, după ce fosta sa echipă a urcat pe primul loc: ”Are cel mai norocos an”
Mihai Stoica, anunț important despre Vlad Chiricheș și Vali Crețu: &rdquo;Vor fi &icirc;n lot, dar el are o problemă!&rdquo;
Mihai Stoica, anunț important despre Vlad Chiricheș și Vali Crețu: ”Vor fi în lot, dar el are o problemă!”
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei &icirc;n meciul cu Fiorentina: &rdquo;Putem avea un cuv&acirc;nt de spus!&rdquo;
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru &icirc;nainte de &rdquo;dubla&rdquo; dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: &rdquo;Nu poți să faci așa&rdquo;
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Scandal diplomatic &icirc;ntre Olanda și Polonia după ce doi fotbaliști de la Legia Varșovia au fost arestați la finalul meciului cu AZ Alkmaar!
Scandal diplomatic între Olanda și Polonia după ce doi fotbaliști de la Legia Varșovia au fost arestați la finalul meciului cu AZ Alkmaar!
Echipa din liga a doua care joacă &icirc;n Champions League a c&acirc;știgat cu 12-0 la debutul &icirc;n Europa din acest sezon!
Echipa din liga a doua care joacă în Champions League a câștigat cu 12-0 la debutul în Europa din acest sezon!
CITESTE SI
&rdquo;Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane&rdquo;. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

stirileprotv ”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: &bdquo;S-a plătit practic singură&rdquo;

stirileprotv Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!