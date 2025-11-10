Dacă Guus Til a fost de departe omul meciului (Sofascore i-a dat nota 10!), internaționalul român a primit doar 6.8, sub media 7.08 a echipei PSV, la care s-au mai remarcat mijlocașii centrali Mauro Junior (8.4) și Joey Veerman (8.5), ambii marcatori.

Man, venit după câteva partide în care a strălucit, a dat pasa decisivă la golul lui Veerman și a fost schimbat pe final, în minutul 88.

Mauro Junior (5), Guus Til (cu un hat-trick - 11, 28 și 69) și Joey Veerman (62) au marcat pentru PSV, golul gazdelor fiind semnat de Sven Mijnans (34).

Cu românul Dennis Man titular, PSV Eindhoven a câștigat fără probleme derby-ul din deplasare cu AZ Alkmaar, 5-1 duminică în etapa cu numărul 12 din Eredivisie. LIVE TEXT AICI

Veste mare pentru Dennis Man! Calculele din Champions League au fost refăcute



Zilele trecute, Dennis Man a fost titular în remiza dintre PSV Eindhoven, echipa la care internaționalul român a ajuns în vară, și Olympiacos, scor 1-1, în faza principală Champions League.

Dacă în runda precedentă, contra lui Napoli, scor 6-2, Dennis Man a reușit o ”dublă”, împotriva grecilor, randamentul fostului jucător de la FCSB nu a mai fost același.

Cu toate acestea, Dennis Man a primit o veste bună din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Este posibil ca internaționalul român să evolueze în primăvara europeană sau, cel puțin, în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale celei mai prestigioase competiții europene.

Cu punctul obținut din meciul cu Olympiacos, PSV a urcat pe locul 17 în clasament, cu cinci puncte strânse în patru meciuri. În aceste condiții, potrivit calculelor celor de la Football Meets Data, PSV ar putea prinde un loc în primele 24 de echipe, ceea ce le-ar da posibilitatea olandezilor să joace barajul pentru calificarea în optimi. Experții susțin că sunt șanse de 60% ca acest lucru să se întâmple.

Totuși, în opinia FMD, PSV nu poate spera la o clasare în primele opt echipe pentru a se califica direct în optimi. Calculele indică doar 1% șanse ca acest scenariu să se realizeze.

Statisticienii au spus chiar și peste ce echipe ar putea da PSV Eindhoven la baraj. În momentul de față, în cele mai multe dintre simulările realizate de FMD, Newcastle va fi adversara lui Dennis Man dacă PSV va ajunge la baraj, cu 6.6% șanse. Echipa antrenată de Eddie Howe este urmată de Atletico Madrid (6.5% șanse) și Tottenham (5.9% șanse).

