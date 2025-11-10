VIDEO Cam subțire, Dennis! Ce notă a primit Man în ”măcelul” AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5

Cam subțire, Dennis! Ce notă a primit Man &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5 Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liderul din Eredivisie a mai câștigat un derby.

TAGS:
Dennis ManPSV EindhovenGuus TilJoey VeermanMauro Junior
Din articol

Cu românul Dennis Man titular, PSV Eindhoven a câștigat fără probleme derby-ul din deplasare cu AZ Alkmaar, 5-1 duminică în etapa cu numărul 12 din Eredivisie. LIVE TEXT AICI

Mauro Junior (5), Guus Til (cu un hat-trick - 11, 28 și 69) și Joey Veerman (62) au marcat pentru PSV, golul gazdelor fiind semnat de Sven Mijnans (34).

Man, venit după câteva partide în care a strălucit, a dat pasa decisivă la golul lui Veerman și a fost schimbat pe final, în minutul 88.

Dacă Guus Til a fost de departe omul meciului (Sofascore i-a dat nota 10!), internaționalul român a primit doar 6.8, sub media 7.08 a echipei PSV, la care s-au mai remarcat mijlocașii centrali Mauro Junior (8.4) și Joey Veerman (8.5), ambii marcatori.

PSV Eindhoven, lider în Eredivisie

Clasamente oferite de Sofascore

Veste mare pentru Dennis Man! Calculele din Champions League au fost refăcute

Zilele trecute, Dennis Man a fost titular în remiza dintre PSV Eindhoven, echipa la care internaționalul român a ajuns în vară, și Olympiacos, scor 1-1, în faza principală Champions League.

Dacă în runda precedentă, contra lui Napoli, scor 6-2, Dennis Man a reușit o ”dublă”, împotriva grecilor, randamentul fostului jucător de la FCSB nu a mai fost același.

Cu toate acestea, Dennis Man a primit o veste bună din partea statisticienilor de la Football Meets Data. Este posibil ca internaționalul român să evolueze în primăvara europeană sau, cel puțin, în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale celei mai prestigioase competiții europene.

Cu punctul obținut din meciul cu Olympiacos, PSV a urcat pe locul 17 în clasament, cu cinci puncte strânse în patru meciuri. În aceste condiții, potrivit calculelor celor de la Football Meets Data, PSV ar putea prinde un loc în primele 24 de echipe, ceea ce le-ar da posibilitatea olandezilor să joace barajul pentru calificarea în optimi. Experții susțin că sunt șanse de 60% ca acest lucru să se întâmple.

Totuși, în opinia FMD, PSV nu poate spera la o clasare în primele opt echipe pentru a se califica direct în optimi. Calculele indică doar 1% șanse ca acest scenariu să se realizeze.

Statisticienii au spus chiar și peste ce echipe ar putea da PSV Eindhoven la baraj. În momentul de față, în cele mai multe dintre simulările realizate de FMD, Newcastle va fi adversara lui Dennis Man dacă PSV va ajunge la baraj, cu 6.6% șanse. Echipa antrenată de Eddie Howe este urmată de Atletico Madrid (6.5% șanse) și Tottenham (5.9% șanse).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
Ce spune Traian Băsescu despre candidații la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Atac la Daniel Băluță
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: &bdquo;Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...&ldquo;
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: „Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...“
Două modificări &icirc;n lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - Rom&acirc;nia este pe VOYO
Două modificări în lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - România este pe VOYO
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: &rdquo;Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!&rdquo;
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: ”Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!”
Ionuț Andrei Radu, lăudat și apreciat și c&acirc;nd &icirc;ncasează 4 goluri! C&acirc;te mingi a salvat &icirc;n Celta Vigo - Barcelona
Ionuț Andrei Radu, lăudat și apreciat și când încasează 4 goluri! Câte mingi a salvat în Celta Vigo - Barcelona
Cea mai &icirc;nfocată fană a lui Inter a reacționat dur: &rdquo;Să-i cereți scuze lui Cristi Chivu&rdquo;
Cea mai înfocată fană a lui Inter a reacționat dur: ”Să-i cereți scuze lui Cristi Chivu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Gigi Becali a intrat &icirc;n direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. Ia joacă tu, mă, mijlocaș!

Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!"



Recomandarile redactiei
Două modificări &icirc;n lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - Rom&acirc;nia este pe VOYO
Două modificări în lotul naţionalei Under 21: fotbaliștii de la Steaua și CS Dinamo sunt OUT! Finlanda - România este pe VOYO
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: &rdquo;Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!&rdquo;
Un jurnalist spaniol s-a convins de Andrei Rațiu: ”Dacă s-ar numi Rațiuinho ar valora cel puțin 80 de milioane!”
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: &bdquo;Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...&ldquo;
Scrisoare deschisă pentru Olăroiu: „Te-am ascultat, acum vreau să-ți zic ceva...“
Cea mai &icirc;nfocată fană a lui Inter a reacționat dur: &rdquo;Să-i cereți scuze lui Cristi Chivu&rdquo;
Cea mai înfocată fană a lui Inter a reacționat dur: ”Să-i cereți scuze lui Cristi Chivu”
Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei &icirc;n meciul cu Fiorentina: &rdquo;Putem avea un cuv&acirc;nt de spus!&rdquo;
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru &icirc;nainte de &rdquo;dubla&rdquo; dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: &rdquo;Nu poți să faci așa&rdquo;
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Til Tillman show! PSV Eindhoven a c&acirc;știgat cu un scor neverosimil &icirc;n deplasare și a depășit 100 de goluri marcate &icirc;n acest campionat
Til & Tillman show! PSV Eindhoven a câștigat cu un scor neverosimil în deplasare și a depășit 100 de goluri marcate în acest campionat
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!