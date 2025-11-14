Chivu nu stă la discuții: jucătorul care l-a nemulțumit, out din iarnă!

Inter Milano este nemulţumită de extrema braziliană Luis Henrique, jucător pe care vrea să-l împrumute în mercato de iarnă la altă echipă.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a fost o investiţie importantă la începutul lui iunie, venind de la Olympique Marseille pentru 22,8 milioane de euro, plus bonusuri de 2 milioane de euro.

Incluzând şi Cupa Mondială a Cluburilor, brazilianul a jucat în 11 meciuri oficiale pentru nerazzurri, fără a contribui până acum la niciun gol. În actuala campanie, doar două dintre acele meciuri au fost ca titular, Luis Henrique nereuşind să aibă un impact semnificativ.