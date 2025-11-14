Chivu nu stă la discuții: jucătorul care l-a nemulțumit, out din iarnă!

Chivu nu stă la discuții: jucătorul care l-a nemulțumit, out din iarnă!
Alexandru Hațieganu
Tânărul tehnician român e foarte exigent, conștient că trebuie să fie așa, la o echipă de talia Interului, unde doar locul 1 contează.

cristi chivuCristian ChivuchivuLuis HenriqueInter Milano

Inter Milano este nemulţumită de extrema braziliană Luis Henrique, jucător pe care vrea să-l împrumute în mercato de iarnă la altă echipă.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a fost o investiţie importantă la începutul lui iunie, venind de la Olympique Marseille pentru 22,8 milioane de euro, plus bonusuri de 2 milioane de euro.

Incluzând şi Cupa Mondială a Cluburilor, brazilianul a jucat în 11 meciuri oficiale pentru nerazzurri, fără a contribui până acum la niciun gol. În actuala campanie, doar două dintre acele meciuri au fost ca titular, Luis Henrique nereuşind să aibă un impact semnificativ.

Inter vrea să-l trimită pe Luis Henrique la o echipă unde brazilianul să-şi recapete forma şi a încercat să-l împrumute la Marseille, fosta sa formaţie, sau la alte grupări din Ligue 1, Olympique Lyon şi AS Monaco, dar acestea nu au fost interesate.

Potrivit Agerpres, în sezonul trecut, în tricoul lui OM, Luis Henrique a reuşit şapte goluri şi opt pase decisive în Ligue 1.

