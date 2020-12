Declaratia care l-a dat de gol pe Pochettino! Super MIJLOCASUL pe care vrea sa-l aduca la echipa! Detalii de ULTIMA ORA

Mauricio Pochettino este foarte aproape de a fi anuntat noul antrenor al lui PSG, dupa ce germanul Thomas Tuchel a fost demis joi.

Dupa ce Tuchel a fost demis de la Paris, au fost vehiculate doua nume de antrenori care pot veni pe banca echipei. Unul dintre ei a fost Max Allegri, iar cel de-al doilea a fost Pochettino. Tehnicianul argentinian insa era dat ca si favorit avand in vedere trecutul pe care l-a avut la formatia franceza, intre anii 2001 si 2003.

Pochettino isi doreste foarte mult sa ajunga pe sa antreneze PSG, iar in urma cu cativa ani tehnicianul chiar a dezvaluit public: "Am antrenat Espanyol acolo unde am fost de asemenea jucator. Deci da, as vrea sa am oportunitatea sa conduc PSG intr-o buna zi. Mi-a facut placere sa joc si sa fiu capitan acolo. Am petrecut ani frumosi acolo.", a declarat Pochettino pentru Bein Sport.

Conform celor de la Tutto Mercato, prima mutare pe care Pochettino ar putea sa o realizeze la PSG este cea a lui Christian Eriksen (28 de ani). Danezul nu se simte bine la Inter, iar fotbalistul are o relatie destul de rece cu antrenorul Antonio Conte. Milanezii il doresc pe Paredes, iar un schimb intre cei doi mijlocasi ar putea fi cel mai probabil.

In Anglia de asemenea au inceput sa apara zvonuri cum ca Delle Ali ar dori sa plece de la Tottenham. Mijlocasul nu mai este de luni bune in gratiile lui Jose Mourinho, iar mijlocasul ar putea forta o mutare sub comanda fostului sau tehnician.