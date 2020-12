PSG-ul e buna de plata! Cat ii va costa pe francezi despartirea de Tuchel! Cand va fi anuntat noul antrenor al Parisului

Clubul parizian l-a demis joi dimineata pe Thomas Tuchel.

Decizia a venit pe neasteptate avand in vedere ca vine dupa o victorie a Parisului cu 4-0 contra lui Strasbourg. Contractul lui Tuchel era valabil pana in 2021, insa oficialii parizienilor ar fi fost nemultumiti si de cateva declaratii facute de Tuchel in ultima perioada.

Tehnicianul a declarat, printre altele, ca de cand a ajuns pe banca PSG-ului s-a simtit mai degraba "politician sportiv sau ministru sportiv decat antrenor".

Potrivit celor de la Sky Sport, in locul lui Tuchel va veni Mauricio Pochettino. In aceste ore sunt puse la punct ultimele detalii pentru ca antrenorul argentinian sa revina la echipa pentru care a evoluat ca jucator intre anii 2001 si 2003. Pochettino va urma sa fie anuntat drept antrenor principal in aceste zile.

Totusi, despartirea de Thomas Tuchel o va costa destul de mult pe PSG din punct de vedere financiar, nu mai putin de sase milioane de euro. Ultimele zvonuri l-au dat si pe Max Allegri favorit pentru a prelua banca Parisului, dar conform aceleiasi surse, italianul nu a fost niciodata in planurile conducerii.