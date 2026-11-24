Costin "Jaxi" Vrînceanu (32 de ani) e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Jaxi, invitat la Poveștile Sport.ro

Streamer și fost jucător profesionist de Counter Strike, 'Jaxi', un tip cu mii de povești, punctează repere esențiale ale incursiunii sale prin esports, răspunde la Întrebările Fulger și comentează o serie de poze memorabile.

La Poveștile Sport.ro, 'Jaxi' vorbește despre pasiunea sa pentru echipa de fotbal Dinamo, dar spune și ce l-ar întreba pe Jose Mourinho dacă ar sta față în față cinci minute cu antrenorul portughez al grupării spaniole Real Madrid.

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, YouTube Sport.ro și VOYO.