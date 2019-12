DECIZIA FINALA luata de chinezi in cazul lui Cosmin Olaroiu! Romanul tocmai a ratat calificarea in Liga Campionilor Asiei

Chinezii au luat decizia finala in privinta lui Olaroiu dupa ce Jiangsu Suning a ratat calificarea in sezonul urmator de Liga Campionilor Asiei.

Jiangsu Suning a terminat sezonul pe locul 4 si nu va participa in editia viitoare a Ligii Campionilor Asiei. Presa chineza specula pe seama unei eventuale demiteri a lui Cosmin Olaroiu, insa presedintele clubului a avut un mesaj ferm.

"In sezonul urmator vom continua cu Olaroiu pe banca si speram sa ajungem in Liga Campionilor Asiei", a declarat Zhang Jindong, presedintele Suning Holding Group care controleaza clubul chinez.

Cosmin Olaroiu este un antrenor apreciat in China in ciuda ratarii calificarii din acest sezon. Olaroiu a preluat-o pe Jiangsu Suning in martie 2018 si a avut oferta chiar din partea Federatiei Chineze pentru a prelua nationala.